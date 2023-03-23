https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/mishustin-po-rossii-nanesen-sanktsionnyy-udar-ravnogo-kotoromu-v-noveyshey-istorii-ne-bylo-1044816677.html

Мишустин: по России нанесен санкционный удар, равного которому в новейшей истории не было

Мишустин: по России нанесен санкционный удар, равного которому в новейшей истории не было

Премьер России Михаил Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. 23.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-23T13:30+0300

2023-03-23T13:30+0300

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михаил мишустин

россия

правительство рф

санкции

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СУХУМ, 23 мар – Sputnik. По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Запад санкциями хотел спровоцировать массовую безработицу в России, радикально снизить качество жизни, а также пытался обрушить финансовую систему, экономические и хозяйственные связи. "Они пытались обрушить нашу финансовую систему, чтобы люди не могли пользоваться банковскими картами. Нарушить экономические и хозяйственные связи. Заставляли свои же компании уходить с российского рынка, фиксируя огромные убытки. Чтобы с полок магазинов исчезли привычные товары. А заодно – выбросить на улицу и лишить доходов российских сотрудников этих организаций. То есть, тех людей, трудом которых создавалась их многомиллиардная прибыль. В нашей стране хотели спровоцировать массовую безработицу. Радикально снизить качество жизни", – сказал Мишустин на отчете правительства РФ в Госдуме.Запад, вводя санкции, пытался заверить, что они не направлены против россиян, но сейчас всем понятно, главной целью был именно российский народ.Сегодня на Западе имущество, деньги россиян и компаний арестовывают только потому, что они из России, заявил Мишустин. Меры поддержки российского бизнеса позволили ему направить освободившиеся ресурсы на перестройку товарных и логистических цепочек и адаптироваться к изменившимся условиям, подчеркнул премьер-министр РФ.Он пояснил, что власти существенно облегчили предпринимательскую деятельность –так, были понижены ставки по налогу на прибыль для предприятий ряда отраслей, зафиксирована кадастровая стоимость имущества для расчета платежей государству, предоставлены отсрочки по уплате страховых взносов, обнулен НДС на гостиничные услуги.

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михаил мишустин, россия, правительство рф, санкции