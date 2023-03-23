https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/muftiy-dzyba-o-ramadane-vstrechaem-svyaschennyy-mesyats-s-radostyu-i-trepetom-1044813562.html

Муфтий Дзыба о Рамадане: встречаем священный месяц с радостью и трепетом

Муфтий Дзыба о Рамадане: встречаем священный месяц с радостью и трепетом

Муфтий, председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии Тимур Дзыба рассказал в эфире радио Sputnik, как верующие мусульмане ведут себя в месяц... 23.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-23T15:10+0300

2023-03-23T15:10+0300

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Муфтий Дзыба о Рамадане: встречаем священный месяц с радостью и трепетом Муфтий Дзыба о Рамадане: встречаем священный месяц с радостью и трепетом

Рамадан – священный месяц поста у мусульман. В этом году он начинается с заходом солнца 23 марта и продлится до вечера 21 апреля. Даты Рамадана меняются ежегодно, в исламе пользуются лунным календарем. Праздничными считаются и месяц поста, и Ураза-Байрам – само торжество по окончании Рамадана, которое длится три дня."Мусульмане Абхазии, как и мусульмане во всем мире, с радостью, с трепетом встречают этот священный месяц и готовы держать пост в течение этого времени. Месяц Рамадан начинается с появлением нового полумесяца и завершается также", – сказал Дзыба.Пост в месяц Рамадан, по словам муфтия, – прямое религиозное предписание, указание Всевышнего творца."Пост – один из видов поклонения, как и намаз (молитва), как закят (милостыня) и хадж, который мусульманин должен совершить раз в жизни – паломничество в Мекку. Это все предписания Всевышнего творца, поэтому те мусульмане, которые застали этот месяц в здравии и благополучии, должны держать пост в Рамадан", – сказал Дзыба.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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