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Ответственность за нарушение ПДД будет ужесточена в Абхазии
Ответственность за нарушение ПДД будет ужесточена в Абхазии
На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Абхазии равен 60 рублям. 23.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-23T14:00+0300
2023-03-23T14:00+0300
2023-03-23T14:21+0300
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СУХУМ, 23 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии одобрил в окончательном чтении проект закона об ужесточении ответственности за нарушения ПДД. За повторное нарушение — арест на 15 суток с лишением прав на один год. Если управление автомобилем будет передано лицу в алкогольном или ином опьянении, будет налагаться штраф 200 МРОТ – 12 000 рублей.Передача управления машиной человеку без прав или лишенному прав – от 30 до 50 МРОТ, это от 1800 до 3000 рублей.
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парламент абхазии, гаи, пдд, абхазия
парламент абхазии, гаи, пдд, абхазия
Ответственность за нарушение ПДД будет ужесточена в Абхазии
14:00 23.03.2023 (обновлено: 14:21 23.03.2023)
На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Абхазии равен 60 рублям.
СУХУМ, 23 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии одобрил в окончательном чтении проект закона об ужесточении ответственности за нарушения ПДД.
За управление автомобилем в нетрезвом состоянии утвержден штраф 500 МРОТ, что равняется 30 000 рублей, и лишение прав на шесть месяцев.
За повторное нарушение — арест на 15 суток с лишением прав на один год. Если управление автомобилем будет передано лицу в алкогольном или ином опьянении, будет налагаться штраф 200 МРОТ – 12 000 рублей.
Передача управления машиной человеку без прав или лишенному прав – от 30 до 50 МРОТ, это от 1800 до 3000 рублей.