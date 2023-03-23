https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/otvetstvennost-za-narushenie-pdd-budet-uzhestochena-v-abkhazii--1044817177.html

Ответственность за нарушение ПДД будет ужесточена в Абхазии

Ответственность за нарушение ПДД будет ужесточена в Абхазии

На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Абхазии равен 60 рублям. 23.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии одобрил в окончательном чтении проект закона об ужесточении ответственности за нарушения ПДД. За повторное нарушение — арест на 15 суток с лишением прав на один год. Если управление автомобилем будет передано лицу в алкогольном или ином опьянении, будет налагаться штраф 200 МРОТ – 12 000 рублей.Передача управления машиной человеку без прав или лишенному прав – от 30 до 50 МРОТ, это от 1800 до 3000 рублей.

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