https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/posrednik-agrba-o-kapitalnom-remonte-i-stroitelstve-v-abkhazii--1044783448.html

Посредник: Агрба о капитальном ремонте и строительстве в Абхазии

Посредник: Агрба о капитальном ремонте и строительстве в Абхазии

Какие работы ведутся на объектах социальной инфраструктуры в республике, когда восстановят освещение на республиканской трассе, что вошло в новую... 23.03.2023, Sputnik Абхазия

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2023-03-23T11:55+0300

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Посредник: Агрба о капитальном ремонте и строительстве в Абхазии Посредник: Агрба о капитальном ремонте и строительстве в Абхазии

Как сообщил Агрба, в настоящий момент в Абхазии проводится много работ на средства республиканского бюджета и по Инвестпрограмме. В 2022 году из республиканского бюджета на ремонтные работы было израсходовано более 300 миллионов рублей.Перечень ремонтных работ на 2023 год формируется, добавил глава УКС.По Инвестпрограмме, рассчитанной на 2020-2022 годы, было проведено 99 мероприятий, почти все они завершены, сказал Агрба."Есть мероприятия, которые имеют статус переходящих объектов. И есть немного объектов, которые не успели завершить, но работы близятся к завершению. Но в основном все завершено", – уточнил Тимур Агрба. Новая Инвестиционная программа 2023-2025 годов охватывает около 50 объектов – 35 автодорог и 15 объектов социальной инфраструктуры.Подробности слушайте в аудиофайле.

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