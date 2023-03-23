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Посредник: Агрба о капитальном ремонте и строительстве в Абхазии
Посредник: Агрба о капитальном ремонте и строительстве в Абхазии
Какие работы ведутся на объектах социальной инфраструктуры в республике, когда восстановят освещение на республиканской трассе, что вошло в новую... 23.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-23T11:55+0300
2023-03-23T11:55+0300
2023-03-23T12:58+0300
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Посредник: Агрба о капитальном ремонте и строительстве в Абхазии
Посредник: Агрба о капитальном ремонте и строительстве в Абхазии
Как сообщил Агрба, в настоящий момент в Абхазии проводится много работ на средства республиканского бюджета и по Инвестпрограмме. В 2022 году из республиканского бюджета на ремонтные работы было израсходовано более 300 миллионов рублей.Перечень ремонтных работ на 2023 год формируется, добавил глава УКС.По Инвестпрограмме, рассчитанной на 2020-2022 годы, было проведено 99 мероприятий, почти все они завершены, сказал Агрба."Есть мероприятия, которые имеют статус переходящих объектов. И есть немного объектов, которые не успели завершить, но работы близятся к завершению. Но в основном все завершено", – уточнил Тимур Агрба. Новая Инвестиционная программа 2023-2025 годов охватывает около 50 объектов – 35 автодорог и 15 объектов социальной инфраструктуры.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, посредник, абхазия, управление капитального строительства, строительство, аудио
подкасты, посредник, абхазия, управление капитального строительства, строительство, аудио
Посредник: Агрба о капитальном ремонте и строительстве в Абхазии
11:55 23.03.2023 (обновлено: 12:58 23.03.2023)
Какие работы ведутся на объектах социальной инфраструктуры в республике, когда восстановят освещение на республиканской трассе, что вошло в новую Инветспрограмму, в интервью радио Sputnik рассказал глава Управления капитального строительства Тимур Агрба.
Как сообщил Агрба, в настоящий момент в Абхазии проводится много работ на средства республиканского бюджета и по Инвестпрограмме.
В 2022 году из республиканского бюджета на ремонтные работы было израсходовано более 300 миллионов рублей.
Перечень ремонтных работ на 2023 год формируется, добавил глава УКС.
По Инвестпрограмме, рассчитанной на 2020-2022 годы, было проведено 99 мероприятий, почти все они завершены, сказал Агрба.
"Есть мероприятия, которые имеют статус переходящих объектов. И есть немного объектов, которые не успели завершить, но работы близятся к завершению. Но в основном все завершено", – уточнил Тимур Агрба.
Новая Инвестиционная программа 2023-2025 годов охватывает около 50 объектов – 35 автодорог и 15 объектов социальной инфраструктуры.
Подробности слушайте в аудиофайле.