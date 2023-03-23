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Приняты в первом чтении поправки в закон "О Национальном банке Абхазии"
Приняты в первом чтении поправки в закон "О Национальном банке Абхазии"
Поправки коснулись требований к кандидатам на должность председателя Банка. 23.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-23T12:31+0300
2023-03-23T12:31+0300
2023-03-23T12:58+0300
в абхазии
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СУХУМ, 23 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии в первом чтении одобрил поправки в закон "О Национальном банке Абхазии".Изменения устанавливают требования к кандидатам на должность председателя Банка, он должен быть:Кандидат на должность главы Нацбанка не может быть родственником президента, вице-президента, спикера Парламента, премьер-министра.Это позволит избежать конфликта интересов с высшими должностными лицами исполнительной и законодательной власти.Председатель Банка Абхазии назначается на должность и освобождается от должности по представлению президента Республики Абхазия Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия.
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национальный банк абхазии, абхазия, парламент абхазии
национальный банк абхазии, абхазия, парламент абхазии
Приняты в первом чтении поправки в закон "О Национальном банке Абхазии"
12:31 23.03.2023 (обновлено: 12:58 23.03.2023)
Поправки коснулись требований к кандидатам на должность председателя Банка.
СУХУМ, 23 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Парламент Абхазии в первом чтении одобрил поправки в закон "О Национальном банке Абхазии".
Изменения устанавливают требования к кандидатам на должность председателя Банка, он должен быть:
гражданином Абхазии, имеющим высшее экономическое образование;
с опытом работы на руководящей должности в банковской системе либо организации банковского аудита не менее трех лет.
Кандидат на должность главы Нацбанка не может быть родственником президента, вице-президента, спикера Парламента, премьер-министра.
Это позволит избежать конфликта интересов с высшими должностными лицами исполнительной и законодательной власти.
Председатель Банка Абхазии назначается на должность и освобождается от должности по представлению президента Республики Абхазия Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия.