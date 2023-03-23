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Секретари Совбезов России и Абхазии обсудили обеспечение нацбезопасности двух стран
Секретари Совбезов России и Абхазии обсудили обеспечение нацбезопасности двух стран
СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Секретари Совбезов России и Абхазии Николай Патрушев и Сергей Шамба встретились в Москве. 23.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-23T16:30+0300
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СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Секретари Совбезов России и Абхазии Николай Патрушев и Сергей Шамба встретились в Москве.Стороны подписали план сотрудничества между аппаратами Советов безопасности на 2023-2024 годы. Документ предусматривает мероприятия по укреплению взаимодействия силовых ведомств и правоохранительных органов.
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совет безопасности рф, совет безопасности абхазии, абхазия, россия
совет безопасности рф, совет безопасности абхазии, абхазия, россия
Секретари Совбезов России и Абхазии обсудили обеспечение нацбезопасности двух стран
16:30 23.03.2023 (обновлено: 16:54 23.03.2023)
СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Секретари Совбезов России и Абхазии Николай Патрушев и Сергей Шамба встретились в Москве.
Патрушев и Шамба обсудили обеспечение национальной безопасности двух стран.
Стороны подписали план сотрудничества между аппаратами Советов безопасности на 2023-2024 годы. Документ предусматривает мероприятия по укреплению взаимодействия силовых ведомств и правоохранительных органов.