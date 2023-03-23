https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/sekretari-sovbezov-rossii-i-abkhazii-obsudili-obespechenie-natsbezopasnosti-dvukh-stran-1044822246.html

Секретари Совбезов России и Абхазии обсудили обеспечение нацбезопасности двух стран

Секретари Совбезов России и Абхазии обсудили обеспечение нацбезопасности двух стран

СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Секретари Совбезов России и Абхазии Николай Патрушев и Сергей Шамба встретились в Москве. 23.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Секретари Совбезов России и Абхазии Николай Патрушев и Сергей Шамба встретились в Москве.Стороны подписали план сотрудничества между аппаратами Советов безопасности на 2023-2024 годы. Документ предусматривает мероприятия по укреплению взаимодействия силовых ведомств и правоохранительных органов.

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