https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/sergey-shamba-rasskazal-o-detalyakh-vstrechi-s-nikolaem-patrushevym-1044823761.html
Сергей Шамба рассказал о деталях встречи с Николаем Патрушевым
Сергей Шамба рассказал о деталях встречи с Николаем Патрушевым
Встреча секретаря Совета безопасности Абхазии Сергея Шамба с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и его первым заместителем Рашидом Нургалиевым... 23.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-23T18:29+0300
2023-03-23T18:29+0300
2023-03-23T18:29+0300
в абхазии
совет безопасности рф
совет безопасности абхазии
абхазия
россия
сергей шамба
николай патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/12/1041569848_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_59fcd495b7a28fb0bfd9dc2b36103c89.jpg
СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Сотрудничество между Совбезами Абхазии и России после подписания плана на 2023-2024 годы станет более системным, рассказал секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба в интервью радио Sputnik."Мы сегодня обсуждали ряд вопросов, касающихся безопасности и взаимного сотрудничества наших ведомств, и в результате был подписан план двусторонних мероприятий между нашими ведомствами. После подписания соглашения наше сотрудничество будет более системным, определен целый ряд вопросов, касающийся многих направлений деятельности, в том числе социальной, экономической", - сказал он.По словам Шамба, "наметились хорошие шаги" и мероприятия, которые будут способствовать большему взаимодействию стран в вопросе обеспечения внешней безопасности Абхазии.Во встрече с представителями Совета безопасности России также принял участие посол Абхазии в России Алхас Квициниа.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/12/1041569848_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a7e3412c079b221add2c24d181a6442e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
совет безопасности рф, совет безопасности абхазии, абхазия, россия, сергей шамба, николай патрушев
совет безопасности рф, совет безопасности абхазии, абхазия, россия, сергей шамба, николай патрушев
Сергей Шамба рассказал о деталях встречи с Николаем Патрушевым
Встреча секретаря Совета безопасности Абхазии Сергея Шамба с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и его первым заместителем Рашидом Нургалиевым состоялась в Москве 23 марта.
СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Сотрудничество между Совбезами Абхазии и России после подписания плана на 2023-2024 годы станет более системным, рассказал секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба в интервью радио Sputnik.
"Мы сегодня обсуждали ряд вопросов, касающихся безопасности и взаимного сотрудничества наших ведомств, и в результате был подписан план двусторонних мероприятий между нашими ведомствами. После подписания соглашения наше сотрудничество будет более системным, определен целый ряд вопросов, касающийся многих направлений деятельности, в том числе социальной, экономической", - сказал он.
По словам Шамба, "наметились хорошие шаги" и мероприятия, которые будут способствовать большему взаимодействию стран в вопросе обеспечения внешней безопасности Абхазии.
Секретарь Совбеза Абхазии подчеркнул, что сторонами предусмотрено согласование вопросов по различным вопросам, обмен визитами на высшем уровне, обсуждение существующих проблем.
Во встрече с представителями Совета безопасности России также принял участие посол Абхазии в России Алхас Квициниа.