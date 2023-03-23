https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/sergey-shamba-rasskazal-o-detalyakh-vstrechi-s-nikolaem-patrushevym-1044823761.html

Сергей Шамба рассказал о деталях встречи с Николаем Патрушевым

Сергей Шамба рассказал о деталях встречи с Николаем Патрушевым

Встреча секретаря Совета безопасности Абхазии Сергея Шамба с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и его первым заместителем Рашидом Нургалиевым... 23.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-23T18:29+0300

2023-03-23T18:29+0300

2023-03-23T18:29+0300

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СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Сотрудничество между Совбезами Абхазии и России после подписания плана на 2023-2024 годы станет более системным, рассказал секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба в интервью радио Sputnik."Мы сегодня обсуждали ряд вопросов, касающихся безопасности и взаимного сотрудничества наших ведомств, и в результате был подписан план двусторонних мероприятий между нашими ведомствами. После подписания соглашения наше сотрудничество будет более системным, определен целый ряд вопросов, касающийся многих направлений деятельности, в том числе социальной, экономической", - сказал он.По словам Шамба, "наметились хорошие шаги" и мероприятия, которые будут способствовать большему взаимодействию стран в вопросе обеспечения внешней безопасности Абхазии.Во встрече с представителями Совета безопасности России также принял участие посол Абхазии в России Алхас Квициниа.

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совет безопасности рф, совет безопасности абхазии, абхазия, россия, сергей шамба, николай патрушев