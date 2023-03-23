https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/takie-obstoyatelstva-o-cherkesskoy-diaspore-v-livane-i-svyazyakh-s-abkhaziey-1044823095.html

Такие обстоятельства: о черкесской диаспоре в Ливане и связях с Абхазией

Такие обстоятельства: о черкесской диаспоре в Ливане и связях с Абхазией

Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года... 23.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-23T17:51+0300

2023-03-23T17:51+0300

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Такие обстоятельства: о Черкесской диаспоры в Ливане и связях с Абхазией Такие обстоятельства: о Черкесской диаспоры в Ливане и связях с Абхазией

Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года. Что сделано за 30 лет для возвращения абхазской диаспоры на историческую родину и как активизировать этот процесс сейчас, об этом эфире радио Sputnik рассказали Мухаммад Али и Абдельвахаб Цыба – члены правления Черкесской ассоциации в Ливане.Гости из Ливана рассказали, как поддерживаются связи между диаспорой и Абхазией и как удается сохранить свой этнос на чужой земле. Собеседники отметили, что всегда знают о событиях на родине и следят за новостями.Члены правления Черкесской ассоциации в Ливане поделились своим мнением о том, как активизировать процесс возвращения на историческую родину и что для этого необходимо.Полню версию интервью слушайте в аудиофайле.

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