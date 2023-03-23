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Закон "О финансовой аренде" принят Парламентом Абхазии в окончательном чтении
Закон "О финансовой аренде" принят Парламентом Абхазии в окончательном чтении
СУХУМ, 23 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Закон "О финансовой аренде (лизинге)" принят Парламентом Абхазии во втором и окончательном чтении. 23.03.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 23 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Закон "О финансовой аренде (лизинге)" принят Парламентом Абхазии во втором и окончательном чтении.Документ предусматривает:Проект определяет правовые и организационно-экономические особенности лизинга, предмет регулирования, формы и субъекты лизинга, закрепляет механизм защиты права собственности на предмет лизинга, а также определяет основные права и обязанности субъектов лизинговых правоотношений.Нормами закона предусмотрен порядок привлечения к ответственности субъектов лизинга, что является эффективным механизмом по обеспечению исполнения обязательств субъектов лизинга.Закон предусматривает основания и порядок досрочного прекращения договора лизинга, условия и основания истребования предмета лизинга.
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парламент абхазии, абхазия, экономика

Закон "О финансовой аренде" принят Парламентом Абхазии в окончательном чтении

11:25 23.03.2023 (обновлено: 12:28 23.03.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Здание Парламента РА
Здание Парламента РА - Sputnik Абхазия, 1920, 23.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 23 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Закон "О финансовой аренде (лизинге)" принят Парламентом Абхазии во втором и окончательном чтении.
Документ предусматривает:
развитие форм инвестиций в средства производства на основе лизинга,
защиту прав собственности,
прав участников инвестиционного процесса,
обеспечение эффективности инвестирования.
Проект определяет правовые и организационно-экономические особенности лизинга, предмет регулирования, формы и субъекты лизинга, закрепляет механизм защиты права собственности на предмет лизинга, а также определяет основные права и обязанности субъектов лизинговых правоотношений.
Нормами закона предусмотрен порядок привлечения к ответственности субъектов лизинга, что является эффективным механизмом по обеспечению исполнения обязательств субъектов лизинга.

"С учетом того, что предметом лизинга является имущество, используемое для предпринимательской деятельности, принятие проекта закона обеспечит как защиту прав лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, так и приведет к уменьшению предпринимательских рисков лиц, осуществляющих инвестиции в лизинговую деятельность и защиту их прав собственности на предмет лизинга", – говорится в пояснительной записке к закону.

Закон предусматривает основания и порядок досрочного прекращения договора лизинга, условия и основания истребования предмета лизинга.
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