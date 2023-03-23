https://sputnik-abkhazia.ru/20230323/zakon-o-finansovoy-arende-prinyat-parlamentom-abkhazii-v-okonchatelnom-chtenii-1044814242.html

Закон "О финансовой аренде" принят Парламентом Абхазии в окончательном чтении

Закон "О финансовой аренде" принят Парламентом Абхазии в окончательном чтении

СУХУМ, 23 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Закон "О финансовой аренде (лизинге)" принят Парламентом Абхазии во втором и окончательном чтении. 23.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Закон "О финансовой аренде (лизинге)" принят Парламентом Абхазии во втором и окончательном чтении.Документ предусматривает:Проект определяет правовые и организационно-экономические особенности лизинга, предмет регулирования, формы и субъекты лизинга, закрепляет механизм защиты права собственности на предмет лизинга, а также определяет основные права и обязанности субъектов лизинговых правоотношений.Нормами закона предусмотрен порядок привлечения к ответственности субъектов лизинга, что является эффективным механизмом по обеспечению исполнения обязательств субъектов лизинга.Закон предусматривает основания и порядок досрочного прекращения договора лизинга, условия и основания истребования предмета лизинга.

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