https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/deputaty-utverdili-gerb-sukhumskogo-rayona-1044837247.html

Депутаты утвердили герб Сухумского района

Депутаты утвердили герб Сухумского района

Автор районной символики - абхазский художник Батал Джапуа. 24.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-24T21:55+0300

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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Депутаты Сухумского района на очередном заседании утвердили герб района. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. На голосование было представлено три варианта герба, депутаты единогласно проголосовали за "Герб Гума", автор которого - абхазский художник Батал Джапуа. Щит делит пополам серебристая алабашьа, посох, который считается в Абхазии символом мудрости.Щит малый среднеземноморский, идентичный щиту герба Республики Абхазия, рассеченный, полупересеченный. В правой части герба серебряный замок с открытыми воротами и поднятой решеткой, на замке - исторический и современный флаги Абхазии, над замком - серебряная звезда с восемью лучами.Замок, по задумке автора, символизирует стойкость и отвагу, богатую историю и культуру района, открытые ворота - гостеприимность, решетка - готовность к сражению и обороне.В левой части щита размещены две золотые шапки с шестиконечными звездами и зеленые и белые полосы, символизирующие абхазский флаг.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/Otkrytaya-miru-ladon-istoriya-abkhazskogo-flaga-1032891054.html

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