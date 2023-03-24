https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/deputaty-utverdili-gerb-sukhumskogo-rayona-1044837247.html
Депутаты утвердили герб Сухумского района
Депутаты утвердили герб Сухумского района
Автор районной символики - абхазский художник Батал Джапуа. 24.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-24T21:55+0300
2023-03-24T21:55+0300
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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Депутаты Сухумского района на очередном заседании утвердили герб района. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. На голосование было представлено три варианта герба, депутаты единогласно проголосовали за "Герб Гума", автор которого - абхазский художник Батал Джапуа. Щит делит пополам серебристая алабашьа, посох, который считается в Абхазии символом мудрости.Щит малый среднеземноморский, идентичный щиту герба Республики Абхазия, рассеченный, полупересеченный. В правой части герба серебряный замок с открытыми воротами и поднятой решеткой, на замке - исторический и современный флаги Абхазии, над замком - серебряная звезда с восемью лучами.Замок, по задумке автора, символизирует стойкость и отвагу, богатую историю и культуру района, открытые ворота - гостеприимность, решетка - готовность к сражению и обороне.В левой части щита размещены две золотые шапки с шестиконечными звездами и зеленые и белые полосы, символизирующие абхазский флаг.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220723/Otkrytaya-miru-ladon-istoriya-abkhazskogo-flaga-1032891054.html
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абхазия, новости, сухумский район
абхазия, новости, сухумский район
Депутаты утвердили герб Сухумского района
21:55 24.03.2023 (обновлено: 22:09 24.03.2023)
Автор районной символики - абхазский художник Батал Джапуа.
СУХУМ, 24 мар - Sputnik.
Депутаты Сухумского района на очередном заседании утвердили герб района. Об этом сообщает
пресс-служба районной администрации.
На голосование было представлено три варианта герба, депутаты единогласно проголосовали за "Герб Гума", автор которого - абхазский художник Батал Джапуа.
Щит делит пополам серебристая алабашьа, посох, который считается в Абхазии символом мудрости.
Щит малый среднеземноморский, идентичный щиту герба Республики Абхазия, рассеченный, полупересеченный. В правой части герба серебряный замок с открытыми воротами и поднятой решеткой, на замке - исторический и современный флаги Абхазии, над замком - серебряная звезда с восемью лучами.
Замок, по задумке автора, символизирует стойкость и отвагу, богатую историю и культуру района, открытые ворота - гостеприимность, решетка - готовность к сражению и обороне.
В левой части щита размещены две золотые шапки с шестиконечными звездами и зеленые и белые полосы, символизирующие абхазский флаг.