https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/glavnyy-chetverg-ashuba-o-sotsialnoy-politike-stolitsy-abkhazii--1044828550.html
Главный четверг: Ашуба о социальной политике столицы Абхазии
Главный четверг: Ашуба о социальной политике столицы Абхазии
О социальной политике, пособиях и обеспечении жильем жителей столицы в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главы администрации города Сухум Астамур... 24.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-24T13:33+0300
2023-03-24T13:33+0300
2023-03-24T14:18+0300
радио
подкасты
главный четверг
абхазия
сухум
администрация города сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/18/1044828645_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8e8895539d0c0b6062a0e6fa2ad4ac71.jpg
Главный четверг: Ашуба о социальной политике столицы Абхазии
Главный четверг: Ашуба о социальной политике столицы Абхазии
Большая часть бюджета столицы направляется в бюджетную сферу, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель главы администрации столицы Астамур Ашуба. По его словам, в этом году на эти цели будет израсходовано около 800 миллионов рублей.По словам Ашуба, ежемесячно соцвыплаты выделяют матерям-одиночкам, многодетным семьям, сиротам, детям инвалидам и по уходу за инвалидом с детства I группы. Единовременная выплата выдается при рождении ребенка – 7,5 тысячи рублей из бюджета города.Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/18/1044828645_76:0:1215:854_1920x0_80_0_0_b72728b67a8a5129fde05f4696980453.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, главный четверг, абхазия, сухум, администрация города сухум, аудио
подкасты, главный четверг, абхазия, сухум, администрация города сухум, аудио
Главный четверг: Ашуба о социальной политике столицы Абхазии
13:33 24.03.2023 (обновлено: 14:18 24.03.2023)
О социальной политике, пособиях и обеспечении жильем жителей столицы в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главы администрации города Сухум Астамур Ашуба.
Большая часть бюджета столицы направляется в бюджетную сферу, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель главы администрации столицы Астамур Ашуба. По его словам, в этом году на эти цели будет израсходовано около 800 миллионов рублей.
По словам Ашуба, ежемесячно соцвыплаты выделяют матерям-одиночкам, многодетным семьям, сиротам, детям инвалидам и по уходу за инвалидом с детства I группы. Единовременная выплата выдается при рождении ребенка – 7,5 тысячи рублей из бюджета города.
Подробности слушайте в аудиофайле
.