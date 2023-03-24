https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/glavnyy-chetverg-ashuba-o-sotsialnoy-politike-stolitsy-abkhazii--1044828550.html

Главный четверг: Ашуба о социальной политике столицы Абхазии

Главный четверг: Ашуба о социальной политике столицы Абхазии

О социальной политике, пособиях и обеспечении жильем жителей столицы в эфире радио Sputnik рассказал заместитель главы администрации города Сухум Астамур... 24.03.2023, Sputnik Абхазия

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Главный четверг: Ашуба о социальной политике столицы Абхазии Главный четверг: Ашуба о социальной политике столицы Абхазии

Большая часть бюджета столицы направляется в бюджетную сферу, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель главы администрации столицы Астамур Ашуба. По его словам, в этом году на эти цели будет израсходовано около 800 миллионов рублей.По словам Ашуба, ежемесячно соцвыплаты выделяют матерям-одиночкам, многодетным семьям, сиротам, детям инвалидам и по уходу за инвалидом с детства I группы. Единовременная выплата выдается при рождении ребенка – 7,5 тысячи рублей из бюджета города.Подробности слушайте в аудиофайле.

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