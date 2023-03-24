https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/inal-ardzinba-prinyal-onlayn-uchastie-v-forume-v-indii-1044833244.html

Инал Ардзинба принял онлайн-участие в форуме в Индии

Инал Ардзинба принял онлайн-участие в форуме в Индии

"Дни Ассамблеи народов Евразии", в рамках которых организован бизнес-форум, проходят в Индии с 20 по 27 марта. 24.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-24T17:39+0300

2023-03-24T17:39+0300

2023-03-24T17:48+0300

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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба принял участие в международном форуме "Бизнес-диалог на евразийском пространстве", который проходит в индийском Дели. Об этом сообщает медиацентр МИД. Глава внешнеполитического ведомства отметил заинтересованность республики в налаживании всеобъемлющих отношений в Индии.Также Ардзинба рассказал о туристической отрасли Абхазии, подчеркнув, что власти уделяют особое внимание ее развитию, так как популярность республики растет с каждым годом."У нас работает профильное министерство, и Абхазия готова к активному взаимодействию и реализации совместных инициатив", – подчеркнул он, приветствуя гостей форума.

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