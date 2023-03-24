https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/izmenen-grafik-otklyucheniya-elektroenergii-v-abkhazii-1044831422.html

Изменен график отключения электроэнергии в Абхазии

Изменен график отключения электроэнергии в Абхазии

После окончания перетока из России свет будут отключать на три часа в сутки во всех районах страны. 24.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. График отключений электроэнергии в Абхазии будет изменен с 25 марта, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Теперь свет во всех районах страны будут отключать на три часа в сутки.Изменения связаны с прекращением перетока из России и переходом на подачу электроэнергии от ИнгурГЭС.Зимой нагрузка на сети резко возросла, и собственных мощностей Абхазии стало не хватать. Западная часть страны получала электроэнергию из России, восточная – от ИнгурГЭС. При этом графики отключения сохранялись – в зависимости от района, света не было от четырех до восьми часов в сутки.

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