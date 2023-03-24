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Изменен график отключения электроэнергии в Абхазии
Изменен график отключения электроэнергии в Абхазии
После окончания перетока из России свет будут отключать на три часа в сутки во всех районах страны. 24.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-24T14:49+0300
2023-03-24T14:49+0300
2023-03-24T15:29+0300
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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. График отключений электроэнергии в Абхазии будет изменен с 25 марта, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".Теперь свет во всех районах страны будут отключать на три часа в сутки.Изменения связаны с прекращением перетока из России и переходом на подачу электроэнергии от ИнгурГЭС.Зимой нагрузка на сети резко возросла, и собственных мощностей Абхазии стало не хватать. Западная часть страны получала электроэнергию из России, восточная – от ИнгурГЭС. При этом графики отключения сохранялись – в зависимости от района, света не было от четырех до восьми часов в сутки.
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абхазия, новости, черноморэнерго
абхазия, новости, черноморэнерго
Изменен график отключения электроэнергии в Абхазии
14:49 24.03.2023 (обновлено: 15:29 24.03.2023)
После окончания перетока из России свет будут отключать на три часа в сутки во всех районах страны.
СУХУМ, 24 мар – Sputnik. График отключений электроэнергии в Абхазии будет изменен с 25 марта, сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
Теперь свет во всех районах страны будут отключать на три часа в сутки.
Изменения связаны с прекращением перетока из России и переходом на подачу электроэнергии от ИнгурГЭС.
Зимой нагрузка на сети резко возросла, и собственных мощностей Абхазии стало не хватать. Западная часть страны получала электроэнергию из России, восточная – от ИнгурГЭС. При этом графики отключения сохранялись – в зависимости от района, света не было от четырех до восьми часов в сутки.