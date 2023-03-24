https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/kontsert-mikhaila-kazinika-v-gruzii-otmenili-iz-za-posescheniya-abkhazii-1044834076.html
Концерт Михаила Казиника в Грузии отменили из-за посещения Абхазии
Концерт Михаила Казиника в Грузии отменили из-за посещения Абхазии
По мнению грузинский властей, российский музыкант нарушил закон "об оккупированных территориях", побывав в Сухуме шесть лет назад. 24.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-24T18:20+0300
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СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Концерт лектора-музыковеда и скрипача Михаила Казиника в Грузии, который должен был состояться в Тбилиси 18 апреля, отменили. Об этом сообщается в социальных сетях сервиса по продаже билетов.В заявлении компании сообщается, что музыкант нарушил грузинский закон "об оккупированных территориях". По словам продюсера Михаила Казиника, музыкант очень переживает по поводу отмены выступления.Ранее, в 2017 году, Казиник приезжал в Сухум. Он провел лекцию-концерт в Абхазской госфилармонии и побывал в гостях у радио Sputnik.Грузинский закон о так называемых "оккупированных территориях" был принят в октябре 2008 года. Согласно ему, въезд в Абхазию и Южную Осетию не через Грузию запрещен. Так, въезд со стороны России считается незаконными пересечением границы, а сама Россия в законе названа государством, "оккупировавшим" эти территории.
https://sputnik-abkhazia.ru/20171217/tajnye-znaki-kultury-kazinika-ili-kak-priruchit-abxazov-1022685147.html
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новости, в мире
Концерт Михаила Казиника в Грузии отменили из-за посещения Абхазии
По мнению грузинский властей, российский музыкант нарушил закон "об оккупированных территориях", побывав в Сухуме шесть лет назад.
СУХУМ, 24 мар - Sputnik. Концерт лектора-музыковеда и скрипача Михаила Казиника в Грузии, который должен был состояться в Тбилиси 18 апреля, отменили. Об этом сообщается в социальных сетях сервиса по продаже билетов.
В заявлении компании сообщается, что музыкант нарушил грузинский закон "об оккупированных территориях".
По словам продюсера Михаила Казиника, музыкант очень переживает по поводу отмены выступления.
Ранее, в 2017 году, Казиник приезжал в Сухум. Он провел лекцию-концерт в Абхазской госфилармонии и побывал в гостях у радио Sputnik
.
Грузинский закон о так называемых "оккупированных территориях" был принят в октябре 2008 года. Согласно ему, въезд в Абхазию и Южную Осетию не через Грузию запрещен. Так, въезд со стороны России считается незаконными пересечением границы, а сама Россия в законе названа государством, "оккупировавшим" эти территории.