https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/medvedev-rasskazal-minovala-li-ugroza-yadernogo-konflikta-1044828106.html
Медведев рассказал, миновала ли угроза ядерного конфликта
Медведев рассказал, миновала ли угроза ядерного конфликта
По словам Медведева, возможность ядерного конфликта зависит от того, как долго и в каком объеме западные страны будут поставлять оружие Киеву. 24.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-24T11:48+0300
2023-03-24T11:48+0300
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россия
дмитрий медведев
новости
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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Угроза ядерного конфликта не миновала, а возросла, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским журналистам.По мнению Медведева, западные страны до недавнего времени не видели решимости России и ее президента отстаивать национальные интересы."Последствия гораздо сложнее, чем они могли бы быть, если они в декабре подписали с нами документы", – добавил он, имея в виду проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, опубликованные в 2021 году.Медведев подчеркнул, что превосходство России в области стратегических ядерных вооружений очень важно для существования страны в принципе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/chem-otvetit-rossiya-na-britanskiy-obednennyy-uran-v-zone-svo-1044788943.html
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россия, дмитрий медведев, новости
россия, дмитрий медведев, новости
Медведев рассказал, миновала ли угроза ядерного конфликта
11:48 24.03.2023 (обновлено: 12:02 24.03.2023)
По словам Медведева, возможность ядерного конфликта зависит от того, как долго и в каком объеме западные страны будут поставлять оружие Киеву.
СУХУМ, 24 мар – Sputnik.
Угроза ядерного конфликта не миновала, а возросла, заявил
зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским журналистам.
"Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает этот самый ядерный апокалипсис", – заявил он.
По мнению Медведева, западные страны до недавнего времени не видели решимости России и ее президента отстаивать национальные интересы.
"Последствия гораздо сложнее, чем они могли бы быть, если они в декабре подписали с нами документы", – добавил он, имея в виду проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, опубликованные в 2021 году.
Медведев подчеркнул, что превосходство России в области стратегических ядерных вооружений очень важно для существования страны в принципе.