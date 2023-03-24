https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/medvedev-rasskazal-minovala-li-ugroza-yadernogo-konflikta-1044828106.html

Медведев рассказал, миновала ли угроза ядерного конфликта

Медведев рассказал, миновала ли угроза ядерного конфликта

По словам Медведева, возможность ядерного конфликта зависит от того, как долго и в каком объеме западные страны будут поставлять оружие Киеву. 24.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-24T11:48+0300

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россия

дмитрий медведев

новости

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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Угроза ядерного конфликта не миновала, а возросла, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским журналистам.По мнению Медведева, западные страны до недавнего времени не видели решимости России и ее президента отстаивать национальные интересы."Последствия гораздо сложнее, чем они могли бы быть, если они в декабре подписали с нами документы", – добавил он, имея в виду проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности, опубликованные в 2021 году.Медведев подчеркнул, что превосходство России в области стратегических ядерных вооружений очень важно для существования страны в принципе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/chem-otvetit-rossiya-na-britanskiy-obednennyy-uran-v-zone-svo-1044788943.html

россия

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