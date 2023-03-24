Михайлов рассказал, зачем США модернизируют биолаборатории в постсоветских странах

"Мы все знаем, что обнаружено в биологических лабораториях, которые попали под российский контроль на территории Украины. Мы знаем, что 12 лабораторий располагаются на территории Армении, две – в Грузии, все они далеко не безопасны, и допуска наших специалистов к ним не было и нет. По крайней мере, Армения не допустила наших специалистов, являясь при этом союзной страной. Соответственно, я думаю, что американцы лицемерно вкладываются в модернизацию биолабораторий: с одной стороны, они где-то заметают свои следы, а с другой – будут разрабатывать и внедрять новые технологии для разработки определенных вирусов, влияющих как на население, так и на природу этих стран", – рассказал политолог.