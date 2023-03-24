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Михайлов рассказал, зачем США модернизируют биолаборатории в постсоветских странах
Михайлов рассказал, зачем США модернизируют биолаборатории в постсоветских странах
Как рассказал политолог Евгений Михайлов, биолаборатории двойного назначения, которые поддерживают американцы во всех странах бывшего Советского Союза, где они... 24.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-24T15:44+0300
2023-03-24T15:44+0300
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Михайлов рассказал, зачем США модернизируют биолаборатории в постсоветских странах
Михайлов рассказал, зачем США модернизируют биолаборатории в постсоветских странах
Агентство по сокращению военной угрозы Минобороны США намерено провести ремонтные работы в ряде биолабораторий на территории постсоветского пространства. Михайлов отметил, что во всех этих странах превалирует американское влияние, несмотря на то, что определенные политики и гражданское общество выказывают разумное сомнение в наличии подобных лабораторий.
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Михайлов рассказал, зачем США модернизируют биолаборатории в постсоветских странах
Как рассказал политолог Евгений Михайлов, биолаборатории двойного назначения, которые поддерживают американцы во всех странах бывшего Советского Союза, где они "помогали" развивать подобную тематику, являются основным раздражителем Российской Федерации.
Агентство по сокращению военной угрозы Минобороны США намерено провести ремонтные работы в ряде биолабораторий на территории постсоветского пространства.
"Мы все знаем, что обнаружено в биологических лабораториях, которые попали под российский контроль на территории Украины. Мы знаем, что 12 лабораторий располагаются на территории Армении, две – в Грузии, все они далеко не безопасны, и допуска наших специалистов к ним не было и нет. По крайней мере, Армения не допустила наших специалистов, являясь при этом союзной страной. Соответственно, я думаю, что американцы лицемерно вкладываются в модернизацию биолабораторий: с одной стороны, они где-то заметают свои следы, а с другой – будут разрабатывать и внедрять новые технологии для разработки определенных вирусов, влияющих как на население, так и на природу этих стран", – рассказал политолог.
Михайлов отметил, что во всех этих странах превалирует американское влияние, несмотря на то, что определенные политики и гражданское общество выказывают разумное сомнение в наличии подобных лабораторий.