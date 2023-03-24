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Российские войска уничтожили ангар с беспилотниками ВСУ в Одесской области
Российские войска уничтожили ангар с беспилотниками ВСУ в Одесской области
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок России за сутки было нанесено поражение 87 артиллерийским... 24.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-24T16:17+0300
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СУХУМ, 24 мар – Sputnik. Российские войска уничтожили ангар с украинскими беспилотниками в районе населенного пункта Сухой Лиман в Одесской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.Средства ПВО России за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сбили 18 украинских беспилотников.На Купянском направлении за сутки были уничтожены до 60 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, две самоходных артиллерийских установки "Krab" польского производства.На Красно-Лиманском направлении, сообщает ведомство, были поражены до 125 украинских бойцов, три боевые бронированные машины, одна боевая машина РСЗО "Град".На Донецком направлении за сутки противник потерял более 380 солдат, один танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап, две самоходные гаубицы "Гвоздика".Минобороны добавляет, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях были поражены до 40 военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Krab". На Херсонском направлении – до 40 солдат ВСУ, два автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", одна артиллерийская система М777.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/speshka-abramsov-na-ukrainu--priznak-strategicheskogo-porazheniya-vsu-i-nato-1044826137.html
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россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф
Российские войска уничтожили ангар с беспилотниками ВСУ в Одесской области
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок России за сутки было нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 109 районах.
СУХУМ, 24 мар – Sputnik.
Российские войска уничтожили ангар с украинскими беспилотниками в районе населенного пункта Сухой Лиман в Одесской области. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
Также был уничтожен склад боеприпасов подразделений наемников "Иностранного легиона" в районе Константиновки в ДНР и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в Запорожской области.
Средства ПВО России за сутки перехватили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сбили 18 украинских беспилотников.
На Купянском направлении за сутки были уничтожены до 60 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, две самоходных артиллерийских установки "Krab" польского производства.
На Красно-Лиманском направлении, сообщает ведомство, были поражены до 125 украинских бойцов, три боевые бронированные машины, одна боевая машина РСЗО "Град".
На Донецком направлении за сутки противник потерял более 380 солдат, один танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап, две самоходные гаубицы "Гвоздика".
Минобороны добавляет, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях были поражены до 40 военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Krab". На Херсонском направлении – до 40 солдат ВСУ, два автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика", одна артиллерийская система М777.