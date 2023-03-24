https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/takie-obstoyatelstva-salakaya-o-priznanii-genotsida-narodov-sssr-gosdumoy--1044811993.html

Такие обстоятельства: Салакая о признании геноцида народов СССР Госдумой

Такие обстоятельства: Салакая о признании геноцида народов СССР Госдумой

Госдума России приняла заявление о признании геноцида народов СССР Германией в ходе Великой Отечественной войны. Историк Сослан Салакая в эфире радио Sputnik... 24.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-24T10:25+0300

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Такие обстоятельства: Салакая о признании геноцида народов СССР Госдумой Такие обстоятельства: Салакая о признании геноцида народов СССР Госдумой

Колоссальное количество людей было уничтожено во время Великой Отечественной войны, 27 миллионов, это и мирные граждане, сказала историк в эфире радио. Он отметил, что цинично забывать, что фашизм принес советскому народу."Признание геноцида Госдумой – это признание реальности, которая происходила тогда. Во многом это и политический акт. В условиях, когда вдруг Запад или Украина объявляют фашистским режимом режим СоветскогоСоюза, неплохо было бы напомнить, кто сломал хребет фашизму и кто на самом деле являлся жертвой фашизма в годы Мировой войны, и до того, и после", – сказал историк.Полню версию интервью слушайте в аудиофайле.

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