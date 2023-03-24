https://sputnik-abkhazia.ru/20230324/takie-obstoyatelstva-salakaya-o-priznanii-genotsida-narodov-sssr-gosdumoy--1044811993.html
Такие обстоятельства: Салакая о признании геноцида народов СССР Госдумой
Такие обстоятельства: Салакая о признании геноцида народов СССР Госдумой
Госдума России приняла заявление о признании геноцида народов СССР Германией в ходе Великой Отечественной войны. Историк Сослан Салакая в эфире радио Sputnik... 24.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-24T10:25+0300
2023-03-24T10:25+0300
2023-03-24T10:26+0300
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вов
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фашизм
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Такие обстоятельства: Салакая о признании геноцида народов СССР Госдумой
Такие обстоятельства: Салакая о признании геноцида народов СССР Госдумой
Колоссальное количество людей было уничтожено во время Великой Отечественной войны, 27 миллионов, это и мирные граждане, сказала историк в эфире радио. Он отметил, что цинично забывать, что фашизм принес советскому народу."Признание геноцида Госдумой – это признание реальности, которая происходила тогда. Во многом это и политический акт. В условиях, когда вдруг Запад или Украина объявляют фашистским режимом режим СоветскогоСоюза, неплохо было бы напомнить, кто сломал хребет фашизму и кто на самом деле являлся жертвой фашизма в годы Мировой войны, и до того, и после", – сказал историк.Полню версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, вов, история, фашизм, аудио
подкасты, такие обстоятельства, вов, история, фашизм, аудио
Такие обстоятельства: Салакая о признании геноцида народов СССР Госдумой
10:25 24.03.2023 (обновлено: 10:26 24.03.2023)
Госдума России приняла заявление о признании геноцида народов СССР Германией в ходе Великой Отечественной войны. Историк Сослан Салакая в эфире радио Sputnik назвал заявление политическим шагом и объяснил, почему немецкий фашизм сравним с с неонацизмом Украины.
Колоссальное количество людей было уничтожено во время Великой Отечественной войны, 27 миллионов, это и мирные граждане, сказала историк в эфире радио. Он отметил, что цинично забывать, что фашизм принес советскому народу.
"Признание геноцида Госдумой – это признание реальности, которая происходила тогда. Во многом это и политический акт. В условиях, когда вдруг Запад или Украина объявляют фашистским режимом режим СоветскогоСоюза, неплохо было бы напомнить, кто сломал хребет фашизму и кто на самом деле являлся жертвой фашизма в годы Мировой войны, и до того, и после", – сказал историк.
Полню версию интервью слушайте в аудиофайле
.