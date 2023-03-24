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Замглавы Сухума рассказал о социальных проектах в столице
Замглавы Сухума рассказал о социальных проектах в столице
Заместитель главы администрации Сухума Астамур Ашуба в интервью радио Sputnik рассказал о главных проблемах города, о том, как расходуется бюджет и о... 24.03.2023, Sputnik Абхазия
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По словам Астамура Ашуба, большая часть бюджета столицы направляется на бюджетную сферу. В 2023 году на эти цели будет израсходовано около 800 миллионов рублей."Из этих средств большая часть уходит на заработную плату сотрудников различных учреждений, в которых работают наши граждане. Сама часть бюджета, которая увеличивается, мало влияет на вопросы развития, потому, что у людей увеличивается заработная плата, или дополнительно берутся сотрудники в те или иные учреждения", - сообщил он.Подробнее о том, на что расходуется бюджет Сухума и о том, какие социальные пособия выплачиваются разным категориям граждан, смотрите в видео Sputnik.
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Замглавы Сухума рассказал о социальных проектах в столице

19:57 24.03.2023
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Заместитель главы администрации Сухума Астамур Ашуба в интервью радио Sputnik рассказал о главных проблемах города, о том, как расходуется бюджет и о социальных пособиях, которые выплачивают в столице.
По словам Астамура Ашуба, большая часть бюджета столицы направляется на бюджетную сферу. В 2023 году на эти цели будет израсходовано около 800 миллионов рублей.
"Из этих средств большая часть уходит на заработную плату сотрудников различных учреждений, в которых работают наши граждане. Сама часть бюджета, которая увеличивается, мало влияет на вопросы развития, потому, что у людей увеличивается заработная плата, или дополнительно берутся сотрудники в те или иные учреждения", - сообщил он.
Подробнее о том, на что расходуется бюджет Сухума и о том, какие социальные пособия выплачиваются разным категориям граждан, смотрите в видео Sputnik.
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