https://sputnik-abkhazia.ru/20230325/bebiya-v-abkhazii-dolzhno-byt-lesnoe-khozyaystvo-a-ne-lesozagotovitelnaya-brigada-1044770802.html

Бебия: в Абхазии должно быть лесное хозяйство, а не лесозаготовительная бригада

Бебия: в Абхазии должно быть лесное хозяйство, а не лесозаготовительная бригада

Об уникальности лесов Абхазии, о том, как сохранить этот природный ресурс, в эфире радио Sputnik рассказал доктор биологических наук, первый вице-президент... 25.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-25T14:05+0300

2023-03-25T14:05+0300

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Бебия: в Абхазии должно быть лесное хозяйство, а не лесозаготовительная бригада Бебия: в Абхазии должно быть лесное хозяйство, а не лесозаготовительная бригада

Как отметил Бебия, в мире отношение к лесу сложилось чисто потребительское.По мнению ученого, хозяином леса должен быть лесовод, который знает природу леса. Подробности слушайте в аудиофайле. 21 марта в мире отмечается Международный день лесов или Всемирный день защиты лесов. Этот день – повод еще раз напомнить о важности сохранения лесов и о повышении информированности об их значении.

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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, леса, экология, аудио