https://sputnik-abkhazia.ru/20230325/bebiya-v-abkhazii-dolzhno-byt-lesnoe-khozyaystvo-a-ne-lesozagotovitelnaya-brigada-1044770802.html
Бебия: в Абхазии должно быть лесное хозяйство, а не лесозаготовительная бригада
Бебия: в Абхазии должно быть лесное хозяйство, а не лесозаготовительная бригада
Об уникальности лесов Абхазии, о том, как сохранить этот природный ресурс, в эфире радио Sputnik рассказал доктор биологических наук, первый вице-президент... 25.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-25T14:05+0300
2023-03-25T14:05+0300
2023-03-25T14:05+0300
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Бебия: в Абхазии должно быть лесное хозяйство, а не лесозаготовительная бригада
Бебия: в Абхазии должно быть лесное хозяйство, а не лесозаготовительная бригада
Как отметил Бебия, в мире отношение к лесу сложилось чисто потребительское.По мнению ученого, хозяином леса должен быть лесовод, который знает природу леса. Подробности слушайте в аудиофайле. 21 марта в мире отмечается Международный день лесов или Всемирный день защиты лесов. Этот день – повод еще раз напомнить о важности сохранения лесов и о повышении информированности об их значении.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, леса, экология, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, леса, экология, аудио
Бебия: в Абхазии должно быть лесное хозяйство, а не лесозаготовительная бригада
Об уникальности лесов Абхазии, о том, как сохранить этот природный ресурс, в эфире радио Sputnik рассказал доктор биологических наук, первый вице-президент Академии наук Абхазии, заслуженный деятель науки республики Сергей Бебия.
Как отметил Бебия, в мире отношение к лесу сложилось чисто потребительское.
"Особенно, когда мы перешли на рыночную систему, потребительское влияние на лес еще больше увеличилось. Абхазия не оказалась исключением. Уже более двухсот лет наши леса используются потребительски... В Абхазии лесное хозяйство в полном упадке в полном смысле этого слова. Мы не занимаемся лесным хозяйством. Есть понятия "лесное хозяйство" и "лесная эксплуатация". Вот мы занимаемся лесной эксплуатацией, вместо того, чтобы заниматься лесным хозяйством... У нас практически не осталось эксплуатационных лесов, и наша лесная отрасль вынуждена искать новые возможности", – подчеркнул Бебия.
По мнению ученого, хозяином леса должен быть лесовод, который знает природу леса.
Но, к сожалению, в лесной отрасли работает мизерное количество лесоводов. Наш университет выпустил около 40 специалистов, но они не смогли пойти работать, потому что места заняты другими, не специалистами. А также зарплата мизерная... В Абх должно быть лесное хозяйство, а не лесозаготовительная бригада.
Сергей Бебия
первый вице-президент Академии наук Абхазии
Подробности слушайте в аудиофайле.
21 марта в мире отмечается Международный день лесов или Всемирный день защиты лесов. Этот день – повод еще раз напомнить о важности сохранения лесов и о повышении информированности об их значении.