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Как пес стал песцом, а медведь — Потапычем. Этимология названий животных

Как пес стал песцом, а медведь — Потапычем. Этимология названий животных

Изучаем этимологию названий животных. 25.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-25T10:11+0300

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Как пес стал песцом, а медведь — Потапычем. Этимология названий животных Как пес стал песцом, а медведь — Потапычем. Этимология названий животных

Как "волк" переводится со старославянского, что за версии происхождения "зайца" есть у лингвистов, и почему слово "медведь" — запретное? Что объединяет медведя и бобра, кто такие тхорзофретки и фретки, и какого зверька назвали в честь дурного запаха. Эксперт эпизода — экскурсовод и лектор Московского зоопарка Анна Гуторова.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости.

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