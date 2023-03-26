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Спустить весла: тренировка параканойцев из России на озере Инкит
Спустить весла: тренировка параканойцев из России на озере Инкит
Более десятка параканойцев из разных городов России прибыли в Пицунду для тренировок на озере Инкит. 26.03.2023, Sputnik Абхазия
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Несколько раз в год в Абхазию приезжают профессиональные и начинающие параканойцы для прохождения сбора в Пицунде. Живут они в пансионате "Литфонд", который расположен вблизи озера Инкит, где проходят основные тренировки спортсменов.В этом году в Пицунду приехали 12 спортсменов, 12 тренеров и два медика. Почти ежедневно чемпионы мира, Европы, России и призеры Олимпийских игр спускаются на воду на своих каноэ и байдарках для оттачивания мастерства.На воде их сопровождают две моторные лодки, с которых тренеры дают советы своим подопечным и следят за их безопасностью. Спортсмены готовятся к Кубку России по греблям. Он пройдет в следующем апреле в Краснодаре. Пока у сборной в копилке 118 медалей разного достоинства.Спортсмены и их тренеры утверждают, что озеро Инкит и климат Абхазии идеально подходит для тренировок почти круглый год. При этом они считают, что для более эффективных занятий можно было бы расширить озеро и тем самым продлить дистанцию от одной точки до другой.
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фото, фото , мультимедиа, спорт, пицунда, абхазия
фото, фото , мультимедиа, спорт, пицунда, абхазия

Спустить весла: тренировка параканойцев из России на озере Инкит

18:05 26.03.2023 (обновлено: 19:26 26.03.2023)
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Более десятка параканойцев из разных городов России прибыли в Пицунду для тренировок на озере Инкит.
Несколько раз в год в Абхазию приезжают профессиональные и начинающие параканойцы для прохождения сбора в Пицунде. Живут они в пансионате "Литфонд", который расположен вблизи озера Инкит, где проходят основные тренировки спортсменов.
В этом году в Пицунду приехали 12 спортсменов, 12 тренеров и два медика. Почти ежедневно чемпионы мира, Европы, России и призеры Олимпийских игр спускаются на воду на своих каноэ и байдарках для оттачивания мастерства.
На воде их сопровождают две моторные лодки, с которых тренеры дают советы своим подопечным и следят за их безопасностью. Спортсмены готовятся к Кубку России по греблям. Он пройдет в следующем апреле в Краснодаре. Пока у сборной в копилке 118 медалей разного достоинства.
Спортсмены и их тренеры утверждают, что озеро Инкит и климат Абхазии идеально подходит для тренировок почти круглый год. При этом они считают, что для более эффективных занятий можно было бы расширить озеро и тем самым продлить дистанцию от одной точки до другой.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Параканойцы из России тренируются на озере Инкит в Пицунде.

Параканойцы из России тренируются на озере Инкит в Пицунде. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Параканойцы из России тренируются на озере Инкит в Пицунде.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спортсмены спускаются на воду на каноэ и байдарках.

Спортсмены спускаются на воду на каноэ и байдарках. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спортсмены спускаются на воду на каноэ и байдарках.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сборная состоит из чемпионов мира, Европы и призеров Олимпийских игр.

Сборная состоит из чемпионов мира, Европы и призеров Олимпийских игр. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сборная состоит из чемпионов мира, Европы и призеров Олимпийских игр.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего на сборы в Абхазию приехали по 12 спортсменов и тренеров, а также два медика.

Всего на сборы в Абхазию приехали по 12 спортсменов и тренеров, а также два медика. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Всего на сборы в Абхазию приехали по 12 спортсменов и тренеров, а также два медика.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Тренеры с берега засекают время прохождения дистанции спортсменами.

Тренеры с берега засекают время прохождения дистанции спортсменами. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тренеры с берега засекают время прохождения дистанции спортсменами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Параканойцы готовятся к Кубку России, который состоится в Краснодаре в следующем апреле.

Параканойцы готовятся к Кубку России, который состоится в Краснодаре в следующем апреле. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Параканойцы готовятся к Кубку России, который состоится в Краснодаре в следующем апреле.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Байдарки и каноэ отличаются друг от друга формой корпуса и размерами.

Байдарки и каноэ отличаются друг от друга формой корпуса и размерами. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Байдарки и каноэ отличаются друг от друга формой корпуса и размерами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спортсмены уверены, что климат Абхазии и озеро Инкит идеально подходят для тренировок.

Спортсмены уверены, что климат Абхазии и озеро Инкит идеально подходят для тренировок. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спортсмены уверены, что климат Абхазии и озеро Инкит идеально подходят для тренировок.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Российские спортсмены соревнуются в скорости преодоления дистанции.

Российские спортсмены соревнуются в скорости преодоления дистанции. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Российские спортсмены соревнуются в скорости преодоления дистанции.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За счет высокого содержания соли в озере Инкит тренироваться на ней гораздо результативнее, чем в пресной воде.

За счет высокого содержания соли в озере Инкит тренироваться на ней гораздо результативнее, чем в пресной воде. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

За счет высокого содержания соли в озере Инкит тренироваться на ней гораздо результативнее, чем в пресной воде.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Спортсмены проплывают более одного километра от старта до финиша на озере Инкит.

Спортсмены проплывают более одного километра от старта до финиша на озере Инкит. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Спортсмены проплывают более одного километра от старта до финиша на озере Инкит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для более удобного сплава на воду и выхода из нее для спортсменов построили небольшой причал и пандус.

Для более удобного сплава на воду и выхода из нее для спортсменов построили небольшой причал и пандус. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для более удобного сплава на воду и выхода из нее для спортсменов построили небольшой причал и пандус.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Тренировки могут быть отменены, если из-за ветра поднимаются волны на озере или же из-за ливневых дождей.

Тренировки могут быть отменены, если из-за ветра поднимаются волны на озере или же из-за ливневых дождей. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тренировки могут быть отменены, если из-за ветра поднимаются волны на озере или же из-за ливневых дождей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

После заплывов на воде спортсмены возвращаются в пансионат, где продолжают тренироваться в спортивном зале.

После заплывов на воде спортсмены возвращаются в пансионат, где продолжают тренироваться в спортивном зале. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

После заплывов на воде спортсмены возвращаются в пансионат, где продолжают тренироваться в спортивном зале.

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