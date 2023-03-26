https://sputnik-abkhazia.ru/20230326/1044688332.html

Спустить весла: тренировка параканойцев из России на озере Инкит

Спустить весла: тренировка параканойцев из России на озере Инкит

Более десятка параканойцев из разных городов России прибыли в Пицунду для тренировок на озере Инкит. 26.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-26T18:05+0300

2023-03-26T18:05+0300

2023-03-26T19:26+0300

в абхазии

фото

мультимедиа

спорт

пицунда

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/11/1044685411_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_26cfe1c939d911fe6b41e65909643a12.jpg

Несколько раз в год в Абхазию приезжают профессиональные и начинающие параканойцы для прохождения сбора в Пицунде. Живут они в пансионате "Литфонд", который расположен вблизи озера Инкит, где проходят основные тренировки спортсменов.В этом году в Пицунду приехали 12 спортсменов, 12 тренеров и два медика. Почти ежедневно чемпионы мира, Европы, России и призеры Олимпийских игр спускаются на воду на своих каноэ и байдарках для оттачивания мастерства.На воде их сопровождают две моторные лодки, с которых тренеры дают советы своим подопечным и следят за их безопасностью. Спортсмены готовятся к Кубку России по греблям. Он пройдет в следующем апреле в Краснодаре. Пока у сборной в копилке 118 медалей разного достоинства.Спортсмены и их тренеры утверждают, что озеро Инкит и климат Абхазии идеально подходит для тренировок почти круглый год. При этом они считают, что для более эффективных занятий можно было бы расширить озеро и тем самым продлить дистанцию от одной точки до другой.

пицунда

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото, фото , мультимедиа, спорт, пицунда, абхазия