Спустить весла: тренировка параканойцев из России на озере Инкит

Несколько раз в год в Абхазию приезжают профессиональные и начинающие параканойцы для прохождения сбора в Пицунде. Живут они в пансионате "Литфонд", который расположен вблизи озера Инкит, где проходят основные тренировки спортсменов.В этом году в Пицунду приехали 12 спортсменов, 12 тренеров и два медика. Почти ежедневно чемпионы мира, Европы, России и призеры Олимпийских игр спускаются на воду на своих каноэ и байдарках для оттачивания мастерства.На воде их сопровождают две моторные лодки, с которых тренеры дают советы своим подопечным и следят за их безопасностью. Спортсмены готовятся к Кубку России по греблям. Он пройдет в следующем апреле в Краснодаре. Пока у сборной в копилке 118 медалей разного достоинства.Спортсмены и их тренеры утверждают, что озеро Инкит и климат Абхазии идеально подходит для тренировок почти круглый год. При этом они считают, что для более эффективных занятий можно было бы расширить озеро и тем самым продлить дистанцию от одной точки до другой.
Более десятка параканойцев из разных городов России прибыли в Пицунду для тренировок на озере Инкит.
Несколько раз в год в Абхазию приезжают профессиональные и начинающие параканойцы для прохождения сбора в Пицунде. Живут они в пансионате "Литфонд", который расположен вблизи озера Инкит, где проходят основные тренировки спортсменов.
В этом году в Пицунду приехали 12 спортсменов, 12 тренеров и два медика. Почти ежедневно чемпионы мира, Европы, России и призеры Олимпийских игр спускаются на воду на своих каноэ и байдарках для оттачивания мастерства.
На воде их сопровождают две моторные лодки, с которых тренеры дают советы своим подопечным и следят за их безопасностью. Спортсмены готовятся к Кубку России по греблям. Он пройдет в следующем апреле в Краснодаре. Пока у сборной в копилке 118 медалей разного достоинства.
Спортсмены и их тренеры утверждают, что озеро Инкит и климат Абхазии идеально подходит для тренировок почти круглый год. При этом они считают, что для более эффективных занятий можно было бы расширить озеро и тем самым продлить дистанцию от одной точки до другой.