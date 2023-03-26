https://sputnik-abkhazia.ru/20230326/bolee-170-otstrelennykh-shakalov-sdali-zhiteli-sel-trekh-rayonov-abkhazii-v-pervyy-den-priema-1044858556.html
Более 170 отстреленных шакалов сдали жители сел трех районов Абхазии в первый день приема
Более 170 отстреленных шакалов сдали жители сел трех районов Абхазии в первый день приема
Отстрел проводится для регулирования численности зверей, которые нападают на коров, коз, овец и другую домашнюю живность. 26.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-26T15:20+0300
2023-03-26T15:20+0300
2023-03-26T15:20+0300
в абхазии
очамчырский район
абхазия
шакалы
волки
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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Жители сел Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов сдали 174 голов шакалов и 5 волков в первый день приема, рассказал Очамчыра-информ начальник государственной ветеринарной службы района Ахра Амичба.Прием будут проводить каждый четверг. Охотники получат по 2500 рублей за шакала и по 5000 рублей за волка.В стране открыто три пункта приема туш убитых животных:
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очамчырский район, абхазия, шакалы, волки
очамчырский район, абхазия, шакалы, волки
Более 170 отстреленных шакалов сдали жители сел трех районов Абхазии в первый день приема
Отстрел проводится для регулирования численности зверей, которые нападают на коров, коз, овец и другую домашнюю живность.
СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Жители сел Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов сдали 174 голов шакалов и 5 волков в первый день приема, рассказал Очамчыра-информ начальник государственной ветеринарной службы района Ахра Амичба.
Прием будут проводить каждый четверг. Охотники получат по 2500 рублей за шакала и по 5000 рублей за волка.
В стране открыто три пункта приема туш убитых животных:
охотники Сухумского и Гулрыпшского районов могут обращаться в ветлабораторию на улице Чанба в Сухуме,
в Очамчырском, Ткуарчалском и Галском районах – в Очамчырскую районную ветслужбу,
в Гагрском и Гудатском районах – в ветслужбу Гудаутского района на улице Очамчырская, 2.