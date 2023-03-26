https://sputnik-abkhazia.ru/20230326/bolee-170-otstrelennykh-shakalov-sdali-zhiteli-sel-trekh-rayonov-abkhazii-v-pervyy-den-priema-1044858556.html

Более 170 отстреленных шакалов сдали жители сел трех районов Абхазии в первый день приема

Более 170 отстреленных шакалов сдали жители сел трех районов Абхазии в первый день приема

Отстрел проводится для регулирования численности зверей, которые нападают на коров, коз, овец и другую домашнюю живность. 26.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-26T15:20+0300

2023-03-26T15:20+0300

2023-03-26T15:20+0300

в абхазии

очамчырский район

абхазия

шакалы

волки

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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Жители сел Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов сдали 174 голов шакалов и 5 волков в первый день приема, рассказал Очамчыра-информ начальник государственной ветеринарной службы района Ахра Амичба.Прием будут проводить каждый четверг. Охотники получат по 2500 рублей за шакала и по 5000 рублей за волка.В стране открыто три пункта приема туш убитых животных:

очамчырский район

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очамчырский район, абхазия, шакалы, волки