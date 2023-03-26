https://sputnik-abkhazia.ru/20230326/dopolnitelnoe-vremya-chezhiya-i-kardi-ogly-o-boe-za-chempionskiy-titul-1044824035.html

Дополнительное время: Чежия и Карди-оглы о бое за чемпионский титул

Дополнительное время: Чежия и Карди-оглы о бое за чемпионский титул

Обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс", чемпион России по боксу Батал Чежия и президент Федерации профессионального... 26.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-26T19:50+0300

2023-03-26T19:50+0300

2023-03-26T19:50+0300

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Дополнительное время: Чежия и Карди-оглы о бое за чемпионский титул Дополнительное время: Чежия и Карди-оглы о бое за чемпионский титул

Батал Чежия 13 марта завоевал вакантный титул чемпиона России во втором среднем весе, победив техническим нокаутом мастера спорта России, чемпиона Северо-Кавказского федерального округа по профессиональному боксу Мурада Далхаева.Говоря о бое за чемпионский титул, Чежия отметил, что он был не тяжелый в сравнении с тренировками."Я восстановился в принципе сразу после боя. Не скажу, что он сложился тяжело. Подготовка была куда тяжелее и сил намного больше ушло во время тренировок. От боя ожидали большего, готовились на всю дистанцию, на десять раундов, но, когда увидел много открытых мест, не использовать такой шанс и тянуть бой дальше, смысла не было", - сказал спортсмен.Полная версия беседы в аудиофайле выше.Батал Чежия победил Мурада Далхаева техническим нокаутом в четвертом раунде. Это не первая встреча спортсменов на ринге, в 2018 году решением судей победу одержал абхазский боксер.Батал Чежия – обладатель титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". На профессиональном ринге он провел 17 боев, из них 12 побед, 2 ничьи и 3 поражения.Победу за титул чемпиона России он посвятил ветеранам Отечественной войны народа Абхазии и воинам, сложившим головы за свободу республики.

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