https://sputnik-abkhazia.ru/20230326/kiev-pytalsya-atakovat-bespilotnikom-tu-141-apparat-upal-v-tulskoy-oblasti-1044862037.html

Киев пытался атаковать беспилотником Ту-141, аппарат упал в Тульской области

Киев пытался атаковать беспилотником Ту-141, аппарат упал в Тульской области

На месте падения беспилотника работают специалисты Минобороны России, МЧС России и правоохранительных органов. 26.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-26T21:00+0300

2023-03-26T21:00+0300

2023-03-26T21:00+0300

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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Киев предпринял попытку атаковать беспилотником Ту-141 "Стриж" в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ "Поле-21", дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска, заявили в воскресенье в Минобороны России.Уточняется, что группировка российских средств противовоздушной обороны, развернутая в Тульской области, в которую входят зенитные ракетные комплексы "С-300", "Панцирь-С1", а также комплексы радиоэлектронной борьбы "Поле-21", обеспечивает надежное прикрытие с данного направления."В частности, комплексом РЭБ "Поле-21" было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации", - добавили в МО РФ.В итоге беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области.

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