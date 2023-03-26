https://sputnik-abkhazia.ru/20230326/putin-zapad-nachinaet-stroit-novuyu-os-napodobie-toy-kotoruyu-stroila-fashistskaya-germaniya-1044856137.html

Путин: Запад начинает строить новую ось наподобие той, которую строила фашистская Германия

Путин: Запад начинает строить новую ось наподобие той, которую строила фашистская Германия

Страны Запада предпринимают попытки образовать "глобальное НАТО" с привлечением туда новых регионов. 26.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-26T10:45+0300

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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Запад начинает строить новую ось наподобие той, которую в 1930-е годы строили фашистские Германия, Италия и милитаристская Япония, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".Во время интервью Путин напомнил о том, что НАТО согласовала новую стратегическую концепцию блока, объявляя о глобальности альянса. Также Путин прокомментировал достигнутое в начале года соглашение между Великобританией и Японией о налаживании контактов и развитии отношений в военной сфере.Президент России подчеркнул, что на этом фоне Россия и Китай, в отличие от действий США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не делают секрета из своего сотрудничества, которое не является военным союзом.

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владимир путин, нато, сша, политика, россия, политика, в мире