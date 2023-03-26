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Путин: Запад начинает строить новую ось наподобие той, которую строила фашистская Германия
Путин: Запад начинает строить новую ось наподобие той, которую строила фашистская Германия
Страны Запада предпринимают попытки образовать "глобальное НАТО" с привлечением туда новых регионов. 26.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-26T10:45+0300
2023-03-26T10:45+0300
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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Запад начинает строить новую ось наподобие той, которую в 1930-е годы строили фашистские Германия, Италия и милитаристская Япония, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".Во время интервью Путин напомнил о том, что НАТО согласовала новую стратегическую концепцию блока, объявляя о глобальности альянса. Также Путин прокомментировал достигнутое в начале года соглашение между Великобританией и Японией о налаживании контактов и развитии отношений в военной сфере.Президент России подчеркнул, что на этом фоне Россия и Китай, в отличие от действий США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не делают секрета из своего сотрудничества, которое не является военным союзом.
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владимир путин, нато, сша, политика, россия, политика, в мире
владимир путин, нато, сша, политика, россия, политика, в мире
Путин: Запад начинает строить новую ось наподобие той, которую строила фашистская Германия
10:45 26.03.2023 (обновлено: 10:54 26.03.2023)
Страны Запада предпринимают попытки образовать "глобальное НАТО" с привлечением туда новых регионов.
СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Запад начинает строить новую ось наподобие той, которую в 1930-е годы строили фашистские Германия, Италия и милитаристская Япония, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
Во время интервью Путин напомнил о том, что НАТО согласовала новую стратегическую концепцию блока, объявляя о глобальности альянса. Также Путин прокомментировал достигнутое в начале года соглашение между Великобританией и Японией о налаживании контактов и развитии отношений в военной сфере.
"Именно поэтому западные политики и говорят о том, что Запад начинает строить новую ось наподобие той, что была создана еще в 1930-е годы фашистскими режимами Германии и Италии и милитаристской Японии", - сказал Путин.
Президент России подчеркнул, что на этом фоне Россия и Китай, в отличие от действий США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, не делают секрета из своего сотрудничества, которое не является военным союзом.