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Состоялся телефонный разговор посла Абхазии в Сирии с послом САР в России

Состоялся телефонный разговор посла Абхазии в Сирии с послом САР в России

Абхазия приобретет 35 модульных домов для сирийских семей, оставшихся без крыши над головой после землетрясения. 26.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-26T13:30+0300

2023-03-26T13:30+0300

2023-03-26T13:30+0300

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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Состоялся телефонный разговор посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба и посла САР в России доктора Башара Аль Джафари. Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии. Сирийская сторона выразила готовность оказать содействие Абхазии в реализации инициативы по приобретению модульных домов для пострадавших от землетрясений в Сирии.Стороны договорились о дальнейшей системной координации действий. Сирийская сторона подтвердила приглашение главе МИД Абхазии посетить Дамаск.

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