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Состоялся телефонный разговор посла Абхазии в Сирии с послом САР в России
Состоялся телефонный разговор посла Абхазии в Сирии с послом САР в России
Абхазия приобретет 35 модульных домов для сирийских семей, оставшихся без крыши над головой после землетрясения. 26.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-26T13:30+0300
2023-03-26T13:30+0300
2023-03-26T13:30+0300
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сирия
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землетрясение
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СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Состоялся телефонный разговор посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба и посла САР в России доктора Башара Аль Джафари. Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии. Сирийская сторона выразила готовность оказать содействие Абхазии в реализации инициативы по приобретению модульных домов для пострадавших от землетрясений в Сирии.Стороны договорились о дальнейшей системной координации действий. Сирийская сторона подтвердила приглашение главе МИД Абхазии посетить Дамаск.
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абхазия, сирия, политика, в мире, землетрясение
абхазия, сирия, политика, в мире, землетрясение
Состоялся телефонный разговор посла Абхазии в Сирии с послом САР в России
Абхазия приобретет 35 модульных домов для сирийских семей, оставшихся без крыши над головой после землетрясения.
СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Состоялся телефонный разговор посла Абхазии в Сирии Баграта Хутаба и посла САР в России доктора Башара Аль Джафари. Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии.
Сирийская сторона выразила готовность оказать содействие Абхазии в реализации инициативы по приобретению модульных домов для пострадавших от землетрясений в Сирии.
Стороны договорились о дальнейшей системной координации действий.
Сирийская сторона подтвердила приглашение главе МИД Абхазии посетить Дамаск.