https://sputnik-abkhazia.ru/20230326/stranu-dushi-pokazali-v-moskve-abkhazskie-studenty-1044858162.html

"Страну души" показали в Москве абхазские студенты

"Страну души" показали в Москве абхазские студенты

На выставке в Московском государственном институте международных отношений представили предметы быта и труда абхазских промысловиков-охотников, национальную... 26.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-26T14:25+0300

2023-03-26T14:25+0300

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МОСКВА, 26 мар – Sputnik, Анжелика Бения. Выставка "Страна души", организованная Абхазским землячеством, завершила свою работу в Московском государственном институте международных отношений в воскресенье, 26 марта. Часть выставки, посвященной культуре Абхазии, была представлена работами абхазских художников, среди которых были начинающие мастера и уже известные имена, такие как член Творческого союза художников России Борис Ашуба.Среди гостей выставки были и те, кто ни разу не посещал республику и мало что о ней слышал. Благодаря выставке с Абхазией познакомилась и кореянка Кристина Пак.Серию портретов, выполненных масляной пастелью, представил студент первого курса факультета живописи МГАХИ имени Сурикова Осман Авидзба."Это мой первый опыт, я раньше нигде не выставлялся. Было очень волнительно. На выставке были представлены мои учебные работы. Одну из них писал дома, на набережной Махаджиров. Помню, была солнечная погода, я писал подругу, это самый обычный этюд. О своем стиле пока рано говорить, пока придерживаюсь импрессионизма. Меня очень вдохновляют такие художники как Роман Усачев и Альберто Джакометти, мне нравится передача ощущений и атмосферы их картин. Есть работы, которые хочется чаще рассматривать, сейчас это "За пианино" Романа Усачева и "Ночь за окном" Сутягина Константина", – сказал Авидзба.На выставке гостям была предоставлена возможность приобрести картины абхазских художников. Студентке четвертого курса МГИМО Еве Багателия с одним пейзажем пришлось расстаться. Ее миниатюры были написаны акварелью, среди ее работ был и абстрактный пейзаж, выполненный маслом."Я писала их, находясь в Москве, вдохновившись собственными фотографиями Сухума и снимками гор подруги. В этот период я сильно скучала по дому, по Абхазии, и процесс создания меня успокоил. Я никогда не выставляла свои картины. Было безумно волнительно, поначалу я даже хотела отказаться. Рада что передумала, ощущения, когда ты видишь, что твои работы стали частью чего-то настолько красивого и масштабного, ничем не заменить. Благодарю организаторов за возможность и новое вдохновение", – сказала Багателия.В этом году выставка получилась масштабнее и содержательнее, отметила глава СММ отдела Абхазского Землячества МГИМО Екатерина Гочуа. В этот раз Землячество сотрудничало с Министерством культуры Республики Абхазия и с Абхазским государственным музеем, экспонаты которого также стали частью выставки.В юбилейный год Абхазского землячества МГИМО эта выставка стала традицией, отметила председатель Абхазского землячества МГИМО Саломея Агрба."Уже второй год в стенах нашего института мы знакомим людей с Абхазией. В рамках выставки мы и фильм "Горная Абхазия" показали, его автор – культурный деятель Абхазии Тенгиз Тарба. Была создана атмосфера погружения в природу Абхазии. Наше землячество, будучи немногочисленным, живет активной жизнью, развивается, и сегодня оно одно из самых узнаваемых среди землячеств МГИМО", – добавила она.Она напомнила, что в копилке мероприятий Землячества есть и интеллектуальные викторины, турниры, лекции, спортивные и другие мероприятия, способствующие правильному развитию молодежи.

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