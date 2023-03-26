"Страну души" показали в Москве абхазские студенты
14:25 26.03.2023 (обновлено: 15:54 26.03.2023)
© Sputnik / Мери ПандарияВыставка "Страна души" прошла в Москве
© Sputnik / Мери Пандария
На выставке в Московском государственном институте международных отношений представили предметы быта и труда абхазских промысловиков-охотников, национальную одежду, памятные монеты, банкноты, картины и документальные фильмы.
МОСКВА, 26 мар – Sputnik, Анжелика Бения. Выставка "Страна души", организованная Абхазским землячеством, завершила свою работу в Московском государственном институте международных отношений в воскресенье, 26 марта.
Часть выставки, посвященной культуре Абхазии, была представлена работами абхазских художников, среди которых были начинающие мастера и уже известные имена, такие как член Творческого союза художников России Борис Ашуба.
Среди гостей выставки были и те, кто ни разу не посещал республику и мало что о ней слышал. Благодаря выставке с Абхазией познакомилась и кореянка Кристина Пак.
"Раньше я не так много знала о республике, но посетив выставку, я, действительно, прониклась ее культурой и колоритом. Особенно меня зацепили картины. Пейзажи так поразили меня, что мне захотелось приехать и увидеть красоту природы своими глазами. Сравнивая культуры Абхазии и Кореи, я не вижу очевидных сходств или различий. Ведь это два огромных культурных полюса. Я восхищаюсь их отличиями. Подобные мероприятия создаются еще и ради межкультурной коммуникации. Счастье делиться своей самобытностью и восхищаться искусством других стран", – поделилась Кристина Пак.
Серию портретов, выполненных масляной пастелью, представил студент первого курса факультета живописи МГАХИ имени Сурикова Осман Авидзба.
"Это мой первый опыт, я раньше нигде не выставлялся. Было очень волнительно. На выставке были представлены мои учебные работы. Одну из них писал дома, на набережной Махаджиров. Помню, была солнечная погода, я писал подругу, это самый обычный этюд. О своем стиле пока рано говорить, пока придерживаюсь импрессионизма. Меня очень вдохновляют такие художники как Роман Усачев и Альберто Джакометти, мне нравится передача ощущений и атмосферы их картин. Есть работы, которые хочется чаще рассматривать, сейчас это "За пианино" Романа Усачева и "Ночь за окном" Сутягина Константина", – сказал Авидзба.
© Sputnik / Милана КвеквескириВыставка "Страна души" прошла в Москве
Выставка "Страна души" прошла в Москве
© Sputnik / Милана Квеквескири
На выставке гостям была предоставлена возможность приобрести картины абхазских художников. Студентке четвертого курса МГИМО Еве Багателия с одним пейзажем пришлось расстаться. Ее миниатюры были написаны акварелью, среди ее работ был и абстрактный пейзаж, выполненный маслом.
"Я писала их, находясь в Москве, вдохновившись собственными фотографиями Сухума и снимками гор подруги. В этот период я сильно скучала по дому, по Абхазии, и процесс создания меня успокоил. Я никогда не выставляла свои картины. Было безумно волнительно, поначалу я даже хотела отказаться. Рада что передумала, ощущения, когда ты видишь, что твои работы стали частью чего-то настолько красивого и масштабного, ничем не заменить. Благодарю организаторов за возможность и новое вдохновение", – сказала Багателия.
© Sputnik / Мери ПандарияВыставка "Страна души" прошла в Москве
Выставка "Страна души" прошла в Москве
© Sputnik / Мери Пандария
В этом году выставка получилась масштабнее и содержательнее, отметила глава СММ отдела Абхазского Землячества МГИМО Екатерина Гочуа. В этот раз Землячество сотрудничало с Министерством культуры Республики Абхазия и с Абхазским государственным музеем, экспонаты которого также стали частью выставки.
"Мы постарались сделать выставку масштабнее, охватить все аспекты абхазской культуры. Мы даже виртуальный гид подготовили. Задачи, с которыми мы столкнулись во время организации мероприятия, такие как доставка экспонатов, разрешение на проведение выставки, мы успешно преодолели. Глобальных проблем не возникло. Считаем, работу выполнили на отлично", – сказала Гочуа.
В юбилейный год Абхазского землячества МГИМО эта выставка стала традицией, отметила председатель Абхазского землячества МГИМО Саломея Агрба.
"Уже второй год в стенах нашего института мы знакомим людей с Абхазией. В рамках выставки мы и фильм "Горная Абхазия" показали, его автор – культурный деятель Абхазии Тенгиз Тарба. Была создана атмосфера погружения в природу Абхазии. Наше землячество, будучи немногочисленным, живет активной жизнью, развивается, и сегодня оно одно из самых узнаваемых среди землячеств МГИМО", – добавила она.
© Sputnik / Милана КвеквескириВыставка "Страна души" прошла в Москве
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© Sputnik / Милана Квеквескири
Выставка "Страна души" прошла в Москве
© Sputnik / Мери ПандарияВыставка "Страна души" прошла в Москве
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© Sputnik / Мери Пандария
Выставка "Страна души" прошла в Москве
© Sputnik / Милана КвеквескириВыставка "Страна души" прошла в Москве
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© Sputnik / Милана Квеквескири
Выставка "Страна души" прошла в Москве
© Sputnik / Мери ПандарияВыставка "Страна души" прошла в Москве
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© Sputnik / Мери Пандария
Выставка "Страна души" прошла в Москве
© Sputnik / Милана КвеквескириВыставка "Страна души" прошла в Москве
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© Sputnik / Милана Квеквескири
Выставка "Страна души" прошла в Москве
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© Sputnik / Милана Квеквескири
Выставка "Страна души" прошла в Москве
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© Sputnik / Мери Пандария
Выставка "Страна души" прошла в Москве
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© Sputnik / Милана Квеквескири
Выставка "Страна души" прошла в Москве
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© Sputnik / Мери Пандария
Выставка "Страна души" прошла в Москве
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© Sputnik / Милана Квеквескири
Выставка "Страна души" прошла в Москве
Она напомнила, что в копилке мероприятий Землячества есть и интеллектуальные викторины, турниры, лекции, спортивные и другие мероприятия, способствующие правильному развитию молодежи.