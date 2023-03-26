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Зубец: вероятность банкротства крупнейших банков в России практически равна нулю
Зубец: вероятность банкротства крупнейших банков в России практически равна нулю
В беседе с радио Sputnik доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал об устойчивости России к... 26.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-26T09:50+0300
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Зубец: вероятность банкротства крупнейших банков в России практически равна нулю
Зубец: вероятность банкротства крупнейших банков в России практически равна нулю
Россия будет устойчивой перед угрозой банковского кризиса, заявил бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.Его слова прокомментировал доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.Он добавил, что российские банки имеют поддержку правительства и Центробанка, который имеет большое количество активов и может предоставлять поддержку в виде тех же самых активов банкам, которые в ней нуждаются. Вероятность банкротства крупнейших банков в России практически равна нулю.
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Зубец: вероятность банкротства крупнейших банков в России практически равна нулю

09:50 26.03.2023 (обновлено: 09:55 26.03.2023)
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Зубец: вероятность банкротства крупнейших банков в России практически равна нулю
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В беседе с радио Sputnik доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал об устойчивости России к финансовому кризису.
Россия будет устойчивой перед угрозой банковского кризиса, заявил бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.
Его слова прокомментировал доктор экономических наук, проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
"Российская банковская система сегодня фактически отделена от Запада, то есть не осталось ничего общего. Нет общих финансовых каналов, по которым на нас мог бы распространиться финансовый экономический кризис. Таким образом, на сегодняшний день история, связанная с распространением кризиса на Россию, невозможна. Российские банки не зависят от надежности западных банков. В силу санкций, которые были введены, наши банки работают в системе, которая автономна по отношению к западной", – сказал Зубец.
Он добавил, что российские банки имеют поддержку правительства и Центробанка, который имеет большое количество активов и может предоставлять поддержку в виде тех же самых активов банкам, которые в ней нуждаются. Вероятность банкротства крупнейших банков в России практически равна нулю.
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