Зубец: вероятность банкротства крупнейших банков в России практически равна нулю

"Российская банковская система сегодня фактически отделена от Запада, то есть не осталось ничего общего. Нет общих финансовых каналов, по которым на нас мог бы распространиться финансовый экономический кризис. Таким образом, на сегодняшний день история, связанная с распространением кризиса на Россию, невозможна. Российские банки не зависят от надежности западных банков. В силу санкций, которые были введены, наши банки работают в системе, которая автономна по отношению к западной", – сказал Зубец.