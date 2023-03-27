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Аэропорт Сочи перешел на весенне-летнее расписание
Аэропорт Сочи перешел на весенне-летнее расписание
СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Аэропорт Сочи с 26 марта перешел на весенне-летнее расписание полетов, которое будет действовать до конца октября. 27.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-27T16:50+0300
2023-03-27T16:50+0300
2023-03-27T17:37+0300
аэропорт сочи
сочи
россия
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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Аэропорт Сочи с 26 марта перешел на весенне-летнее расписание полетов, которое будет действовать до конца октября. На 40% увеличатся объемы перевозок в Турцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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аэропорт сочи, сочи, россия
аэропорт сочи, сочи, россия
Аэропорт Сочи перешел на весенне-летнее расписание
16:50 27.03.2023 (обновлено: 17:37 27.03.2023)
СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Аэропорт Сочи с 26 марта перешел на весенне-летнее расписание полетов, которое будет действовать до конца октября.
Из воздушной гавани планируются полеты по 76 направлениям – 54 внутренним и 22 международным. Рейсы будут выполнять 28 авиакомпаний, в том числе восемь – иностранных.
На 40% увеличатся объемы перевозок в Турцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.