https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/aeroport-sochi-pereshel-na-vesenne-letnee-raspisanie-1044874309.html

Аэропорт Сочи перешел на весенне-летнее расписание

Аэропорт Сочи перешел на весенне-летнее расписание

СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Аэропорт Сочи с 26 марта перешел на весенне-летнее расписание полетов, которое будет действовать до конца октября. 27.03.2023, Sputnik Абхазия

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аэропорт сочи

сочи

россия

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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Аэропорт Сочи с 26 марта перешел на весенне-летнее расписание полетов, которое будет действовать до конца октября. На 40% увеличатся объемы перевозок в Турцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

сочи

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