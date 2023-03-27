https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/bolee-2070-narusheniy-pdd-vyyavili-sotrudniki-gai-abkhazii-za-nedelyu-1044876928.html

Более 2070 нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ Абхазии за неделю

Более 2070 нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ Абхазии за неделю

Рейды проводятся во всех районах Абхазии для профилактики нарушений правил дорожного движения. 27.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 мар - Sputnik. За прошедшую неделю сотрудники ГАИ Абхазии составили 2072 административных протокола за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД республики.В мероприятиях по выявлению нарушений ПДД задействованы силовые подразделения центрального аппарата, личный состав Управления Госавтоинспекции совместно с сотрудниками отделов ГАИ городских управлений и районных отделов внутренних дел, а посты ДПС работают в усиленном режиме.

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