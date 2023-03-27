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Более 2070 нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ Абхазии за неделю
Более 2070 нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ Абхазии за неделю
Рейды проводятся во всех районах Абхазии для профилактики нарушений правил дорожного движения. 27.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-27T19:30+0300
2023-03-27T19:30+0300
2023-03-27T19:49+0300
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СУХУМ, 27 мар - Sputnik. За прошедшую неделю сотрудники ГАИ Абхазии составили 2072 административных протокола за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД республики.В мероприятиях по выявлению нарушений ПДД задействованы силовые подразделения центрального аппарата, личный состав Управления Госавтоинспекции совместно с сотрудниками отделов ГАИ городских управлений и районных отделов внутренних дел, а посты ДПС работают в усиленном режиме.
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мвд абхазии, гаи, абхазия
мвд абхазии, гаи, абхазия
Более 2070 нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ Абхазии за неделю
19:30 27.03.2023 (обновлено: 19:49 27.03.2023)
Рейды проводятся во всех районах Абхазии для профилактики нарушений правил дорожного движения.
СУХУМ, 27 мар - Sputnik.
За прошедшую неделю сотрудники ГАИ Абхазии составили 2072 административных протокола за нарушение правил дорожного движения, сообщает
пресс-служба МВД республики.
99 протоколов было составлено за нарушение правил тонирования стеков, 165 – за управление машиной в нетрезвом состоянии.
В мероприятиях по выявлению нарушений ПДД задействованы силовые подразделения центрального аппарата, личный состав Управления Госавтоинспекции совместно с сотрудниками отделов ГАИ городских управлений и районных отделов внутренних дел, а посты ДПС работают в усиленном режиме.