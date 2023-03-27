Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/bolee-2070-narusheniy-pdd-vyyavili-sotrudniki-gai-abkhazii-za-nedelyu-1044876928.html
Более 2070 нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ Абхазии за неделю
Более 2070 нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ Абхазии за неделю
Рейды проводятся во всех районах Абхазии для профилактики нарушений правил дорожного движения. 27.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-27T19:30+0300
2023-03-27T19:49+0300
в абхазии
мвд абхазии
гаи
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/19/1032081099_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_221bb7d27e56254a20a1cae44f4aa221.jpg
СУХУМ, 27 мар - Sputnik. За прошедшую неделю сотрудники ГАИ Абхазии составили 2072 административных протокола за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД республики.В мероприятиях по выявлению нарушений ПДД задействованы силовые подразделения центрального аппарата, личный состав Управления Госавтоинспекции совместно с сотрудниками отделов ГАИ городских управлений и районных отделов внутренних дел, а посты ДПС работают в усиленном режиме.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/19/1032081099_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_1a263389e30ab098a07f223614ec8340.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мвд абхазии, гаи, абхазия
мвд абхазии, гаи, абхазия

Более 2070 нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ Абхазии за неделю

19:30 27.03.2023 (обновлено: 19:49 27.03.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукМилиция
Милиция - Sputnik Абхазия, 1920, 27.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Рейды проводятся во всех районах Абхазии для профилактики нарушений правил дорожного движения.
СУХУМ, 27 мар - Sputnik. За прошедшую неделю сотрудники ГАИ Абхазии составили 2072 административных протокола за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба МВД республики.
99 протоколов было составлено за нарушение правил тонирования стеков, 165 – за управление машиной в нетрезвом состоянии.
В мероприятиях по выявлению нарушений ПДД задействованы силовые подразделения центрального аппарата, личный состав Управления Госавтоинспекции совместно с сотрудниками отделов ГАИ городских управлений и районных отделов внутренних дел, а посты ДПС работают в усиленном режиме.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0