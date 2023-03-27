https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/grazhdanin-i-nachalnik-khutaba-ob-uvelichenii-shtrafov-za-narushenie-pravil-dorozhnogo-dvizheniya-1044870315.html

Гражданин и начальник: Хутаба об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения

Гражданин и начальник: Хутаба об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения

Председатель комитета по государственно-правовой политике Народного Собрания Абхазии Даут Хутаба в эфире радио Sputnik рассказал, для чего ужесточают наказание... 27.03.2023, Sputnik Абхазия

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2023-03-27T14:15+0300

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Гражданин и начальник Хутаба Гражданин и начальник Хутаба

Парламент Абхазии одобрил в окончательном чтении проект закона об ужесточении ответственности за нарушения ПДД.За управление автомобилем в нетрезвом состоянии утвержден штраф 500 МРОТ, что равняется 30 000 рублей, и лишение прав на шесть месяцев.На что направлено данное нововведение, а также о других решениях Парламента, рассказал председатель комитета по государственно-правовой политике Народного Собрания Даут Хутаба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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