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Гражданин и начальник: Хутаба об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения
Гражданин и начальник: Хутаба об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения
Председатель комитета по государственно-правовой политике Народного Собрания Абхазии Даут Хутаба в эфире радио Sputnik рассказал, для чего ужесточают наказание... 27.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-27T14:15+0300
2023-03-27T14:15+0300
2023-03-27T15:22+0300
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Гражданин и начальник Хутаба
Гражданин и начальник Хутаба
Парламент Абхазии одобрил в окончательном чтении проект закона об ужесточении ответственности за нарушения ПДД.За управление автомобилем в нетрезвом состоянии утвержден штраф 500 МРОТ, что равняется 30 000 рублей, и лишение прав на шесть месяцев.На что направлено данное нововведение, а также о других решениях Парламента, рассказал председатель комитета по государственно-правовой политике Народного Собрания Даут Хутаба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, гражданин и начальник, парламент, законы, законопроекты, аудио
Гражданин и начальник: Хутаба об увеличении штрафов за нарушение правил дорожного движения
14:15 27.03.2023 (обновлено: 15:22 27.03.2023)
Председатель комитета по государственно-правовой политике Народного Собрания Абхазии Даут Хутаба в эфире радио Sputnik рассказал, для чего ужесточают наказание за нарушение правил дорожного движения.
Парламент Абхазии одобрил в окончательном чтении проект закона об ужесточении ответственности за нарушения ПДД.
За управление автомобилем в нетрезвом состоянии утвержден штраф 500 МРОТ, что равняется 30 000 рублей, и лишение прав на шесть месяцев.
На что направлено данное нововведение, а также о других решениях Парламента, рассказал председатель комитета по государственно-правовой политике Народного Собрания Даут Хутаба.
Подробности слушайте в аудиофайле
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