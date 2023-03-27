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Хишба: в Абхазии ожидают сверхуспешный турсезон
Хишба: в Абхазии ожидают сверхуспешный турсезон
В 2022 году в Абхазии отдохнули 1,15 миллиона человек, в 2021 году – 1,5 миллиона. 27.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-27T14:55+0300
2023-03-27T14:55+0300
2023-03-27T15:34+0300
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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. В Абхазии ожидают сверхуспешный турсезон на уровне показателей рекордного 2021 года, сообщил на брифинге министр туризма Теймураз Хишба.В 2021 году республику посетили 1,5 миллиона туристов.По оценкам Минтуризма Абхазии, 45% туристов из 1,15 миллиона, отдохнувших в Абхазии в 2022 году, останавливались с ночевками, а около 55% приезжали с однодневными экскурсионными поездками.
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отдых в абхазии, туристы, абхазия
отдых в абхазии, туристы, абхазия
Хишба: в Абхазии ожидают сверхуспешный турсезон
14:55 27.03.2023 (обновлено: 15:34 27.03.2023)
В 2022 году в Абхазии отдохнули 1,15 миллиона человек, в 2021 году – 1,5 миллиона.
СУХУМ, 27 мар – Sputnik. В Абхазии ожидают сверхуспешный турсезон на уровне показателей рекордного 2021 года, сообщил на брифинге министр туризма Теймураз Хишба.
В 2021 году республику посетили 1,5 миллиона туристов.
Глава ведомства рассказал, что бронирование отдыха в Абхазии в мае 2023 года увеличилось на 30% по сравнению с показателями прошлого года, в июне — на 50%.
По оценкам Минтуризма Абхазии, 45% туристов из 1,15 миллиона, отдохнувших в Абхазии в 2022 году, останавливались с ночевками, а около 55% приезжали с однодневными экскурсионными поездками.