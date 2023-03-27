https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/khishba-v-abkhazii-ozhidayut-sverkhuspeshnyy-tursezon-1044869329.html

Хишба: в Абхазии ожидают сверхуспешный турсезон

Хишба: в Абхазии ожидают сверхуспешный турсезон

В 2022 году в Абхазии отдохнули 1,15 миллиона человек, в 2021 году – 1,5 миллиона. 27.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. В Абхазии ожидают сверхуспешный турсезон на уровне показателей рекордного 2021 года, сообщил на брифинге министр туризма Теймураз Хишба.В 2021 году республику посетили 1,5 миллиона туристов.По оценкам Минтуризма Абхазии, 45% туристов из 1,15 миллиона, отдохнувших в Абхазии в 2022 году, останавливались с ночевками, а около 55% приезжали с однодневными экскурсионными поездками.

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