Кикбоксеры из Белоруссии провели сборы в Цандрипше
18:50 27.03.2023 (обновлено: 19:07 27.03.2023)
© Foto / Валентин КлюшенКикбоксеры из Белоруссии провели сборы в Цандрипше
© Foto / Валентин Клюшен
Кикбоксеры из Белоруссии готовились в Абхазии к предстоящему чемпионату Беларуси.
СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Юношеская команда по кикбоксингу из белорусского Витебска провела сборы в поселке Цандрипш Гагрского района, рассказал Sputnik главный тренер команды Валентин Клюшен.
"Мы приехали по приглашению моего товарища Данила Купцова. В Цандрипше впервые и нам все очень понравилось. Тренер местного клуба по тайскому боксу "Воин" предоставил нам спортзал в школе, где мы тренировались. Мы тренировались два раза в день – утром самостоятельно, а вечером с вашими спортсменами", - отметил он.
Белорусская команда состоит из 12 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет. Среди них есть чемпионы и призеры чемпионата Беларуси по кикбоксингу.
По словам Клюшена, тренировки в течение десяти дней пребывания в Абхазии были эффективными и полезными для молодых спортсменов. Особенно интересно им было проводить спарринги с тайбоксерами из клуба "Воин", что позволило обменяться опытом, поработать над ошибками и улучшить свои навыки.
"Мы делали упор на ударной технике. Ваши спортсмены в хорошей форме, особенно девочки. Если они будут выступать, не то что на соревнованиях в Абхазии, а даже в России, то определенно будут первые и призовые места", - рассказал тренер.
© Foto / Валентин КлюшенКикбоксеры из Белоруссии провели сборы в Цандрипше
Кикбоксеры из Белоруссии провели сборы в Цандрипше
© Foto / Валентин Клюшен
В один из свободных от тренировок дней гости посетили Рицинский национальный реликтовый парк.
"Нам очень понравился ваш климат. Погода была очень хорошей. Мы были на экскурсии по Рицинскому парку. Все остались под большим впечатлением от озера, каньонов, водопадов", - поделился Клюшен.
Белорусская команда приехала в Абхазию на неделю 20 марта перед предстоящим чемпионатом Белоруссии по кикбоксингу. По словам тренера, вернуться в республику они планируют в конце августа или же в начале осени 2023 года.