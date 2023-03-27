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Кикбоксеры из Белоруссии провели сборы в Цандрипше

Кикбоксеры из Белоруссии провели сборы в Цандрипше

Кикбоксеры из Белоруссии готовились в Абхазии к предстоящему чемпионату Беларуси. 27.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-27T18:50+0300

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СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Бадри Есиава. Юношеская команда по кикбоксингу из белорусского Витебска провела сборы в поселке Цандрипш Гагрского района, рассказал Sputnik главный тренер команды Валентин Клюшен.Белорусская команда состоит из 12 спортсменов в возрасте от 12 до 17 лет. Среди них есть чемпионы и призеры чемпионата Беларуси по кикбоксингу.По словам Клюшена, тренировки в течение десяти дней пребывания в Абхазии были эффективными и полезными для молодых спортсменов. Особенно интересно им было проводить спарринги с тайбоксерами из клуба "Воин", что позволило обменяться опытом, поработать над ошибками и улучшить свои навыки."Мы делали упор на ударной технике. Ваши спортсмены в хорошей форме, особенно девочки. Если они будут выступать, не то что на соревнованиях в Абхазии, а даже в России, то определенно будут первые и призовые места", - рассказал тренер.В один из свободных от тренировок дней гости посетили Рицинский национальный реликтовый парк.Белорусская команда приехала в Абхазию на неделю 20 марта перед предстоящим чемпионатом Белоруссии по кикбоксингу. По словам тренера, вернуться в республику они планируют в конце августа или же в начале осени 2023 года.

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