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Назначен советник президента Абхазии по вопросам нацбезопасности и обороны

Назначен советник президента Абхазии по вопросам нацбезопасности и обороны

СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил Рауля Лолуа советником по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба... 27.03.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

рауль лолуа

абхазия

аслан бжания

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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил Рауля Лолуа советником по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба главы государства. Рауль Лолуа с 2012 года был начальником ЦСН Службы госбезопасности, с 2014 по 2015 годы занимал должность министра внутренних дел, был депутатом шестого созыва Парламента.

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