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Назначен советник президента Абхазии по вопросам нацбезопасности и обороны
Назначен советник президента Абхазии по вопросам нацбезопасности и обороны
СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил Рауля Лолуа советником по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба... 27.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-27T11:40+0300
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2023-03-27T14:23+0300
в абхазии
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аслан бжания
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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил Рауля Лолуа советником по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба главы государства. Рауль Лолуа с 2012 года был начальником ЦСН Службы госбезопасности, с 2014 по 2015 годы занимал должность министра внутренних дел, был депутатом шестого созыва Парламента.
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рауль лолуа, абхазия, аслан бжания
рауль лолуа, абхазия, аслан бжания
Назначен советник президента Абхазии по вопросам нацбезопасности и обороны
11:40 27.03.2023 (обновлено: 14:23 27.03.2023)
СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил Рауля Лолуа советником по вопросам национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба главы государства.
Рауль Лолуа с 2012 года был начальником ЦСН Службы госбезопасности, с 2014 по 2015 годы занимал должность министра внутренних дел, был депутатом шестого созыва Парламента.