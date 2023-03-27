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Петр I, Сталин, Пушкин возглавили топ личностей, с кем россияне хотели бы пообщаться
Петр I, Сталин, Пушкин возглавили топ личностей, с кем россияне хотели бы пообщаться
Всероссийский телефонный опрос " ВЦИОМ – Спутник" проведен 11 марта. 27.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-27T10:13+0300
2023-03-27T10:13+0300
2023-03-27T10:47+0300
петр i
иосиф сталин (джугашвили)
пушкин
россия
опросы
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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Российский император Петр I, глава СССР Иосиф Сталин , поэт и писатель Александр Пушкин возглавили топ личностей, с которыми хотели бы пообщаться россияне. Об этом свидетельствуют итоги исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Также в число тех, с кем хотели бы пообщаться россияне, вошли Александр Пушкин (7%), Владимир Ленин (7%), Екатерина II (7%). Чуть менее популярными оказались Михаил Ломоносов (5%), Петр Столыпин (5%) и Николай II (5%).В просе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
пушкин
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петр i, иосиф сталин (джугашвили), пушкин, россия, опросы
петр i, иосиф сталин (джугашвили), пушкин, россия, опросы
Петр I, Сталин, Пушкин возглавили топ личностей, с кем россияне хотели бы пообщаться
10:13 27.03.2023 (обновлено: 10:47 27.03.2023)
Всероссийский телефонный опрос " ВЦИОМ – Спутник" проведен 11 марта.
СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Российский император Петр I, глава СССР Иосиф Сталин , поэт и писатель Александр Пушкин возглавили топ личностей, с которыми хотели бы пообщаться россияне. Об этом свидетельствуют итоги исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Респонденты рассказали, с кем из исторических личностей они хотели бы пообщаться, и самыми популярными ответами оказались Петр I (17%) и Иосиф Сталин (15%).
Также в число тех, с кем хотели бы пообщаться россияне, вошли Александр Пушкин (7%), Владимир Ленин (7%), Екатерина II (7%). Чуть менее популярными оказались Михаил Ломоносов (5%), Петр Столыпин (5%) и Николай II (5%).
В просе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.