https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/petr-i-stalin-pushkin-vozglavili-top-lichnostey-s-kem-rossiyane-khoteli-by-poobschatsya-1044865753.html

Петр I, Сталин, Пушкин возглавили топ личностей, с кем россияне хотели бы пообщаться

Петр I, Сталин, Пушкин возглавили топ личностей, с кем россияне хотели бы пообщаться

Всероссийский телефонный опрос " ВЦИОМ – Спутник" проведен 11 марта. 27.03.2023, Sputnik Абхазия

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петр i

иосиф сталин (джугашвили)

пушкин

россия

опросы

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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Российский император Петр I, глава СССР Иосиф Сталин , поэт и писатель Александр Пушкин возглавили топ личностей, с которыми хотели бы пообщаться россияне. Об этом свидетельствуют итоги исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).Также в число тех, с кем хотели бы пообщаться россияне, вошли Александр Пушкин (7%), Владимир Ленин (7%), Екатерина II (7%). Чуть менее популярными оказались Михаил Ломоносов (5%), Петр Столыпин (5%) и Николай II (5%).В просе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

пушкин

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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петр i, иосиф сталин (джугашвили), пушкин, россия, опросы