https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/sbezhavshie-ot-fashistov-kak-ispanskie-deti-okazalis-v-abkhazii-1044802415.html

Сбежавшие от фашистов: как испанские дети оказались в Абхазии

Сбежавшие от фашистов: как испанские дети оказались в Абхазии

Во время гражданской войны в Испании, которая продолжалась в течение трех лет и завершилась незадолго до начала Второй мировой, многих детей вывозили в другие... 27.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-27T08:55+0300

2023-03-27T08:55+0300

2023-03-27T10:25+0300

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О том, как часть эвакуированных детей оказалась в Абхазии, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikОт войны к блокадеПолтора года назад гражданка Испании Кармен де лос Льянос связалась с Абхазским институтом гуманитарных исследований. Она оказалось одной из тех детей, которые были вынуждены покинуть свою страну и бежать в Советский Союз. Женщина хотела рассказать свою историю и поделиться своими записями, которые она сделала в те далекие годы. Большую часть вынужденных переселенцев разместили в детские дома, деятельность которых курировал специально созданный "Отдел детских домов специального назначения" при Наркомате просвещения. Первых беженцев в СССР привезли в 1937 году, к концу следующего года в стране насчитывалось 15 детских домов для испанских детей.Малоизвестным фактом заинтересовался историк Николай Медвенский, он связался с Кармен, она поделилась воспоминаниями и предоставила дневник, который вела во время Второй мировой войны. Вместе с Кармен от ужасов гражданской войны бежали двое ее братьев Карлос и Вирхилио."Гражданская война, когда фашистские силы, которых поддерживали Гитлер, Муссолини и так далее, свергли законное правительство Испании, чтобы установить свою власть. Война оказалась намного более кровопролитной и длительной, чем думали обе стороны", – рассказал ученый.За несколько лет около 20 тысяч детей из Испании эвакуировали во Францию, пять тысяч – в Бельгию, четыре тысячи – в Великобританию, около трех тысяч человек – в СССР. Их вывозили из регионов, которые были охвачены войной.Кармен вместе с братьями попали в последнюю группу беженцев, которых эвакуировали на корабле в октябре 1938 года. Судно не шло прямо в Советский Союз, оно причалило во французском городе Гавр спустя 10 суток с начала пути. После их направили в СССР, в Ленинград испанские дети попали в декабре. Их приняли в детском доме №8, который располагался на улице Тверской. В 1941 году началась Великая Отечественная война и Ленинград оказался в блокаде."Пока блокады не произошло, еще была возможность вывозить людей, началась эвакуация воспитанников детдомов, в том числе испанцев. Братья Кармен Карлос и Вирхилио оказались разделены, одного отправили на Урал, другого в Сибирь. Кармен с братьями встретилась спустя 40 лет. Многие ребята и девушки, преимущественно старших возрастов, остались в Ленинграде, который с сентября 1941 года оказался в блокаде", – подчеркнул Николай Медвенский.После начала войны Кармен стала работать санитаркой в госпитале, помогала раненым, тогда ей было 17 лет. Юные испанцы, прибывшие в Советский Союз, спасаясь от гражданской войны, оказались на другой и испытали на себе все невзгоды выживания в блокадном Ленинграде."Потом произошло известное историческое событие – частичный прорыв блокады, когда была пробита "дорога жизни", была эвакуирована первая группа из 58 испанских воспитанников детского дома №8. Кроме того, были отправлены еще 115 испанцев, как юношей, так и девушек, которые документально не относились к этом детдому, но проживали там в общежитиях, так как им негде было жить", – говорит ученый.Общая численность группы насчитывала 234 человека, они направились на Кубань. С остановками и пересадками более трех недель дети добирались до места назначения."По дороге на станциях люди кормили нас чем могли, благодаря этой щедрости незнакомых людей, мне удалось избавиться от страшной цинги, которую приобрела во время блокады Ленинграда", – пишет Кармен в дневнике.Путь в АбхазиюГруппа беженцев добралась до Армавира в апреле 1942 года. 100 детей младших возрастов, а также сотрудников администрации детдома разместили в здании средней школы №1 села Мостовское Краснодарского края. Оставшиеся 134 человека расположились в здании бывшего противотуберкулезного госпиталя.Четыре месяца дети жили там, ходили в местные школы, помогали местным жителям, которые занимались сельским хозяйством. Но война настигла испанских детей и там, в августе 1942 года немецкие войска начали продвигаться к перевалам главного Кавказского хребта, чтобы выйти к Черному морю.Поэтому возникла острая необходимость эвакуации детей – которые уже дважды бежали от фашистов. 7 августа 1942 года группа из 37 человек вместе с отступающими частями Красной армии двинулись на юг. До перевала главного Кавказского хребта они шли 15 суток.22 августа отряд немецких горных егерей настиг группу испанцев в лесу, позже немцы вернули их домой в Испанию, якобы спасая от Советской армии. Среди них была и Кармен, отмечает Николай Медвенский. Однако основная часть успела переправиться через реку и подняться на Санчарский перевал, где их встретили бойцы 25-го пограничного полка НКВД. Три группы оказались позже в Сухуме, две из них сразу были направлены в Тбилиси, другие сведения о них не сохранились, говорит историк.Однако один из испанских детей остался жить в Абхазии и создал семью, женившись на местной девушке. У него родилось двое детей, он прожил в республике всю жизнь. Несколько лет назад испанец ушел из жизни, а его семья не желает рассказывать историю отца, заметил Медвенский.Кармен де лос Льянос также умерла некоторое время назад, успев поведать об испытаниях, которые она прошла со своими братьями и другими испанскими детьми, бежавшими от фашистов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20181009/medvenskij-o-bitve-za-kavkaz-pobeda-nemcev-stala-by-katastrofoj-dlya-vsex-1025232284.html

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