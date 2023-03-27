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Сформирован новый состав Общественной палаты Абхазии
Сформирован новый состав Общественной палаты Абхазии
Общественная палата Абхазии состоит из 35 человек. Первое пленарное состояние состоится 29 марта. 27.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-27T16:10+0300
2023-03-27T16:10+0300
2023-03-27T16:23+0300
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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Члены Общественной палаты, утвержденные президентом, совместно с представителями районов и городов, процедурой конкурсного отбора избрали 11 членов от политических партий и общественных организаций.Новый состав Общественной палаты Абхазии сформирован. Избраны 11 из 42, представленных от политических партий и общественных организаций:Общественная палата Абхазии состоит из 35 человек: 13 из них утверждает президент, 11 человек представляют районы и города и 11 — представители политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений, зарегистрированных в Минюсте.
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общественная палата ра, общественная палата абхазии, абхазия, общество
общественная палата ра, общественная палата абхазии, абхазия, общество
Сформирован новый состав Общественной палаты Абхазии
16:10 27.03.2023 (обновлено: 16:23 27.03.2023)
Общественная палата Абхазии состоит из 35 человек. Первое пленарное состояние состоится 29 марта.
СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Члены Общественной палаты, утвержденные президентом, совместно с представителями районов и городов, процедурой конкурсного отбора избрали 11 членов от политических партий и общественных организаций.
Новый состав Общественной палаты Абхазии сформирован.
Избраны 11 из 42, представленных от политических партий и общественных организаций:
Даур Агрба – РОО "Апсадгьыл"
Эраст Агумава – ОО "Федерация баскетбола Абхазии
Батал Айба – РОО "Наш дом – Абхазия"
Астамыр Ахба – ОО "Международный фонд Абхазии"
Коба Гогохия – политическая партия "Амцахара"
Тенгиз Джопуа – РОО "Союз ветеранов и молодежи Апсны"
Абесалом Кварчия – "Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Абхазии"
Эдик Квирая – РОО "Абхазская национальная конференция"
Астамур Логуа – политическая партия "Народный фронт Абхазии"
Изольда Хагба – Всемирный абхазо-абазинский конгресс
Руслан Хашиг – Союз журналистов Абхазии
Общественная палата Абхазии состоит из 35 человек: 13 из них утверждает президент, 11 человек представляют районы и города и 11 — представители политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений, зарегистрированных в Минюсте.