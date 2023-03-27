https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/sformirovan-novyy-sostav-obschestvennoy-palaty-abkhazii-1044873594.html

Сформирован новый состав Общественной палаты Абхазии

Сформирован новый состав Общественной палаты Абхазии

Общественная палата Абхазии состоит из 35 человек. Первое пленарное состояние состоится 29 марта. 27.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 мар – Sputnik. Члены Общественной палаты, утвержденные президентом, совместно с представителями районов и городов, процедурой конкурсного отбора избрали 11 членов от политических партий и общественных организаций.Новый состав Общественной палаты Абхазии сформирован. Избраны 11 из 42, представленных от политических партий и общественных организаций:Общественная палата Абхазии состоит из 35 человек: 13 из них утверждает президент, 11 человек представляют районы и города и 11 — представители политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений, зарегистрированных в Минюсте.

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