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Такие обстоятельства: Читанава и Мелкумов о деятельности заповедников в Абхазии
Такие обстоятельства: Читанава и Мелкумов о деятельности заповедников в Абхазии
Создана рабочая группа по приведению в соответствие с природоохранным законодательством Абхазии нормативных правовых актов, которые призваны регулировать... 27.03.2023, Sputnik Абхазия
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такие обстоятельства
абхазия
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Такие обстоятельства: Читанава и Мелкумов о деятельности заповедников в Абхазии
Такие обстоятельства: Читанава и Мелкумов о деятельности заповедников в Абхазии
Создана рабочая группа по приведению в соответствие с природоохранным законодательством Абхазии нормативных правовых актов, которые призваны регулировать деятельность Пицунда-Мюссерского, Псху-Гумистинского заповедников и Рицинского реликтового национального парка (РРНП). О каких правовых пробелах идет речь, а также о целях и задачах группы в интервью радио Sputnik рассказали юрист, референт Управления правового обеспечения Аппарата Кабинета министров Анри Читанава и заместитель начальника Госуправления лесного хозяйства Абхазии Камо Мелкумов.Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, пицундо-мюссерский заповедник, озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), заповедники, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, пицундо-мюссерский заповедник, озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), заповедники, аудио

Такие обстоятельства: Читанава и Мелкумов о деятельности заповедников в Абхазии

12:15 27.03.2023 (обновлено: 12:34 27.03.2023)
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Такие обстоятельства: Читанава и Мелкумов о деятельности заповедников в Абхазии
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Создана рабочая группа по приведению в соответствие с природоохранным законодательством Абхазии нормативных правовых актов, которые призваны регулировать деятельность Пицунда-Мюссерского, Псху-Гумистинского заповедников и Рицинского реликтового национального парка (РРНП). О каких правовых пробелах идет речь, а также о целях и задачах группы в интервью радио Sputnik рассказали юрист, референт Управления правового обеспечения Аппарата Кабинета министров Анри Читанава и заместитель начальника Госуправления лесного хозяйства Абхазии Камо Мелкумов.
Подробности слушайте в аудиофайле.
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