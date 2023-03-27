https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/takie-obstoyatelstva-chitanava-i-melkumov-o-deyatelnosti-zapovednikov-v-abkhazii--1044829398.html

Такие обстоятельства: Читанава и Мелкумов о деятельности заповедников в Абхазии

Такие обстоятельства: Читанава и Мелкумов о деятельности заповедников в Абхазии

Создана рабочая группа по приведению в соответствие с природоохранным законодательством Абхазии нормативных правовых актов, которые призваны регулировать... 27.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-27T12:15+0300

2023-03-27T12:15+0300

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Такие обстоятельства: Читанава и Мелкумов о деятельности заповедников в Абхазии Такие обстоятельства: Читанава и Мелкумов о деятельности заповедников в Абхазии

Создана рабочая группа по приведению в соответствие с природоохранным законодательством Абхазии нормативных правовых актов, которые призваны регулировать деятельность Пицунда-Мюссерского, Псху-Гумистинского заповедников и Рицинского реликтового национального парка (РРНП). О каких правовых пробелах идет речь, а также о целях и задачах группы в интервью радио Sputnik рассказали юрист, референт Управления правового обеспечения Аппарата Кабинета министров Анри Читанава и заместитель начальника Госуправления лесного хозяйства Абхазии Камо Мелкумов.Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

озеро рица

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, пицундо-мюссерский заповедник, озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), заповедники, аудио