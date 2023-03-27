https://sputnik-abkhazia.ru/20230327/takie-obstoyatelstva-chitanava-i-melkumov-o-deyatelnosti-zapovednikov-v-abkhazii--1044829398.html
Такие обстоятельства: Читанава и Мелкумов о деятельности заповедников в Абхазии
Такие обстоятельства: Читанава и Мелкумов о деятельности заповедников в Абхазии
Создана рабочая группа по приведению в соответствие с природоохранным законодательством Абхазии нормативных правовых актов, которые призваны регулировать... 27.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-27T12:15+0300
2023-03-27T12:15+0300
2023-03-27T12:34+0300
радио
подкасты
такие обстоятельства
абхазия
пицундо-мюссерский заповедник
озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
заповедники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/18/1044829223_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_d088ce4617886ffe19cae6383418eab6.jpg
Такие обстоятельства: Читанава и Мелкумов о деятельности заповедников в Абхазии
Такие обстоятельства: Читанава и Мелкумов о деятельности заповедников в Абхазии
Создана рабочая группа по приведению в соответствие с природоохранным законодательством Абхазии нормативных правовых актов, которые призваны регулировать деятельность Пицунда-Мюссерского, Псху-Гумистинского заповедников и Рицинского реликтового национального парка (РРНП). О каких правовых пробелах идет речь, а также о целях и задачах группы в интервью радио Sputnik рассказали юрист, референт Управления правового обеспечения Аппарата Кабинета министров Анри Читанава и заместитель начальника Госуправления лесного хозяйства Абхазии Камо Мелкумов.Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
озеро рица
рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/18/1044829223_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_f36eb859e50fbc0c66efb837b845fcad.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, пицундо-мюссерский заповедник, озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), заповедники, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, пицундо-мюссерский заповедник, озеро рица, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), заповедники, аудио
Создана рабочая группа по приведению в соответствие с природоохранным законодательством Абхазии нормативных правовых актов, которые призваны регулировать деятельность Пицунда-Мюссерского, Псху-Гумистинского заповедников и Рицинского реликтового национального парка (РРНП). О каких правовых пробелах идет речь, а также о целях и задачах группы в интервью радио Sputnik рассказали юрист, референт Управления правового обеспечения Аппарата Кабинета министров Анри Читанава и заместитель начальника Госуправления лесного хозяйства Абхазии Камо Мелкумов.
Подробности слушайте в аудиофайле
.