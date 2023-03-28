https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/ekspert-o-slovakh-trampa-o-sposobnosti-prekratit-konflikt-na-ukraine-za-sutki-zabluzhdenie-1044882823.html

Эксперт о словах Трампа о способности прекратить конфликт на Украине за сутки: заблуждение

Эксперт о словах Трампа о способности прекратить конфликт на Украине за сутки: заблуждение

Дональд Трамп явно переоценивает влияние США на ход современных политических событий, считает российский политический консультант, аналитик, депутат Госдумы РФ... 28.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-28T12:14+0300

2023-03-28T12:14+0300

2023-03-28T12:25+0300

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Эксперт о словах Трампа о способности прекратить конфликт на Украине за сутки: заблуждение Эксперт о словах Трампа о способности прекратить конфликт на Украине за сутки: заблуждение

Экс-президент США Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление ― он призвал американцев "молиться" с намеком на серьезность намерений России разместить в Беларуси тактические ядерные вооружения. Также Трамп вновь заявил, что способен прекратить конфликт на Украине за 24 часа. Собеседник Sputnik, известный эрудит, аналитик, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, может ли заявление Трампа воплотиться в реальность.Если учесть, что киевский режим держится как раз надеждами на помощь коллективного Запада, то прекращение этой помощи было бы сильнейшим ударом по моральному состоянию ВСУ и властей Украину, соответственно, они могли бы действительно за 24 часа разбежаться, полагает Вассерман."Другое дело, что Трамп вряд ли имеет ввиду именно это. Куда вероятнее, что он просто надеется, что если достаточно громко крикнуть "прекратите" и стукнуть кулаком по столу, то прекратят. На мой взгляд, в этом он изрядно заблуждается, он просто переоценивает степень влияния США на ход современных политических событий", – убежден аналитик.

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