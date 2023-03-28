https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/ekspert-o-slovakh-trampa-o-sposobnosti-prekratit-konflikt-na-ukraine-za-sutki-zabluzhdenie-1044882823.html
Эксперт о словах Трампа о способности прекратить конфликт на Украине за сутки: заблуждение
Эксперт о словах Трампа о способности прекратить конфликт на Украине за сутки: заблуждение
Дональд Трамп явно переоценивает влияние США на ход современных политических событий, считает российский политический консультант, аналитик, депутат Госдумы РФ... 28.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-28T12:14+0300
2023-03-28T12:14+0300
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Эксперт о словах Трампа о способности прекратить конфликт на Украине за сутки: заблуждение
Эксперт о словах Трампа о способности прекратить конфликт на Украине за сутки: заблуждение
Экс-президент США Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление ― он призвал американцев "молиться" с намеком на серьезность намерений России разместить в Беларуси тактические ядерные вооружения. Также Трамп вновь заявил, что способен прекратить конфликт на Украине за 24 часа. Собеседник Sputnik, известный эрудит, аналитик, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, может ли заявление Трампа воплотиться в реальность.Если учесть, что киевский режим держится как раз надеждами на помощь коллективного Запада, то прекращение этой помощи было бы сильнейшим ударом по моральному состоянию ВСУ и властей Украину, соответственно, они могли бы действительно за 24 часа разбежаться, полагает Вассерман."Другое дело, что Трамп вряд ли имеет ввиду именно это. Куда вероятнее, что он просто надеется, что если достаточно громко крикнуть "прекратите" и стукнуть кулаком по столу, то прекратят. На мой взгляд, в этом он изрядно заблуждается, он просто переоценивает степень влияния США на ход современных политических событий", – убежден аналитик.
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Эксперт о словах Трампа о способности прекратить конфликт на Украине за сутки: заблуждение
12:14 28.03.2023 (обновлено: 12:25 28.03.2023)
Дональд Трамп явно переоценивает влияние США на ход современных политических событий, считает российский политический консультант, аналитик, депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.
Экс-президент США Дональд Трамп сделал очередное громкое заявление ― он призвал американцев "молиться" с намеком на серьезность намерений России разместить в Беларуси тактические ядерные вооружения. Также Трамп вновь заявил, что способен прекратить конфликт на Украине за 24 часа. Собеседник Sputnik
, известный эрудит, аналитик, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, может ли заявление Трампа воплотиться в реальность.
"Формально это просто. Террористическая организация Украина давно исчерпала собственные ресурсы, и ее ликвидация задерживается вследствие ее массовой подпитки ресурсами коллективного Запада, в том числе ресурсами США. Очевидно, если бы эту подпитку прекратили, организация исчезла бы если не за 24 часа, то достаточно быстро в чисто военном отношении", – рассуждает Вассерман.
Если учесть, что киевский режим держится как раз надеждами на помощь коллективного Запада, то прекращение этой помощи было бы сильнейшим ударом по моральному состоянию ВСУ и властей Украину, соответственно, они могли бы действительно за 24 часа разбежаться, полагает Вассерман.
"Другое дело, что Трамп вряд ли имеет ввиду именно это. Куда вероятнее, что он просто надеется, что если достаточно громко крикнуть "прекратите" и стукнуть кулаком по столу, то прекратят. На мой взгляд, в этом он изрядно заблуждается, он просто переоценивает степень влияния США на ход современных политических событий", – убежден аналитик.