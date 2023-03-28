https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/pervyy-teplyy-denek-v-abkhazii-nachalas-vesna-1044898339.html
Первый теплый денек: в Абхазии началась весна
Первый теплый денек: в Абхазии началась весна
Кажется, затяжная зима в Абхазии наконец-то подошла к концу. Температура воздуха поднялась до +21°C, и все жители Сухума отложили свои повседневные дела, чтобы... 28.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-28T17:52+0300
2023-03-28T17:52+0300
2023-03-28T17:52+0300
в абхазии
фото
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Кажется, затяжная зима в Абхазии наконец-то подошла к концу. Температура воздуха поднялась до +21°C, и все жители Сухума отложили свои повседневные дела, чтобы насладиться весенним солнышком.Синоптики же, напротив, говорят, что радоваться пока рано. В Краснодарском крае ожидается резкое ухудшение погоды и даже заморозки, которые затронут и Абхазию. С завтрашнего дня обещают дожди, туман и даже мокрый снег в предгорьях. Но все это – завтра. А сегодня – весна.
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Первый теплый денек: в Абхазии началась весна
Кажется, затяжная зима в Абхазии наконец-то подошла к концу. Температура воздуха поднялась до +21°C, и все жители Сухума отложили свои повседневные дела, чтобы насладиться весенним солнышком.
Синоптики же, напротив, говорят, что радоваться пока рано. В Краснодарском крае ожидается резкое ухудшение погоды и даже заморозки, которые затронут и Абхазию.
С завтрашнего дня обещают дожди, туман и даже мокрый снег в предгорьях. Но все это – завтра. А сегодня – весна.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Впервые за долгие месяцы в Абхазии выдался по-настоящему теплый день.
Впервые за долгие месяцы в Абхазии выдался по-настоящему теплый день.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Все жители Сухума, и большие, и маленькие, отправились гулять.
Все жители Сухума, и большие, и маленькие, отправились гулять.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Даже вчерашний дождик не помешает поваляться на пригретой солнышком траве.
Даже вчерашний дождик не помешает поваляться на пригретой солнышком траве.
© Sputnik / Томас Тхайцук
А проводить время со старыми товарищами в хорошую погоду всегда приятнее.
А проводить время со старыми товарищами в хорошую погоду всегда приятнее.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Жители Абхазии, как и все южане, зависимы от солнца.
Жители Абхазии, как и все южане, зависимы от солнца.
© Sputnik / Томас Тхайцук
И упустить "почти летний" денек перед неделей дождей они никак не могут.
И упустить "почти летний" денек перед неделей дождей они никак не могут.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Говорят, что обычно погода выравнивается после Пасхи.
Говорят, что обычно погода выравнивается после Пасхи.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Но весна уже витает в воздухе, ее ощущают и животные...
Но весна уже витает в воздухе, ее ощущают и животные...
© Sputnik / Томас Тхайцук
...и растения.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Город уже заполнился яркими красками.
Город уже заполнился яркими красками.
© Sputnik / Томас Тхайцук
И они придают жителям Абхазии новые силы...
И они придают жителям Абхазии новые силы...
© Sputnik / Томас Тхайцук
..чтобы наконец дождаться лета.
..чтобы наконец дождаться лета.