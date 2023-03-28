https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/pervyy-teplyy-denek-v-abkhazii-nachalas-vesna-1044898339.html

Первый теплый денек: в Абхазии началась весна

Первый теплый денек: в Абхазии началась весна

Кажется, затяжная зима в Абхазии наконец-то подошла к концу. Температура воздуха поднялась до +21°C, и все жители Сухума отложили свои повседневные дела, чтобы... 28.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-28T17:52+0300

2023-03-28T17:52+0300

2023-03-28T17:52+0300

в абхазии

фото

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Кажется, затяжная зима в Абхазии наконец-то подошла к концу. Температура воздуха поднялась до +21°C, и все жители Сухума отложили свои повседневные дела, чтобы насладиться весенним солнышком.Синоптики же, напротив, говорят, что радоваться пока рано. В Краснодарском крае ожидается резкое ухудшение погоды и даже заморозки, которые затронут и Абхазию. С завтрашнего дня обещают дожди, туман и даже мокрый снег в предгорьях. Но все это – завтра. А сегодня – весна.

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2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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