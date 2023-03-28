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https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/pervyy-teplyy-denek-v-abkhazii-nachalas-vesna-1044898339.html
Первый теплый денек: в Абхазии началась весна
Первый теплый денек: в Абхазии началась весна
Кажется, затяжная зима в Абхазии наконец-то подошла к концу. Температура воздуха поднялась до +21°C, и все жители Сухума отложили свои повседневные дела, чтобы... 28.03.2023, Sputnik Абхазия
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в абхазии
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Кажется, затяжная зима в Абхазии наконец-то подошла к концу. Температура воздуха поднялась до +21°C, и все жители Сухума отложили свои повседневные дела, чтобы насладиться весенним солнышком.Синоптики же, напротив, говорят, что радоваться пока рано. В Краснодарском крае ожидается резкое ухудшение погоды и даже заморозки, которые затронут и Абхазию. С завтрашнего дня обещают дожди, туман и даже мокрый снег в предгорьях. Но все это – завтра. А сегодня – весна.
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Первый теплый денек: в Абхазии началась весна

17:52 28.03.2023
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Кажется, затяжная зима в Абхазии наконец-то подошла к концу. Температура воздуха поднялась до +21°C, и все жители Сухума отложили свои повседневные дела, чтобы насладиться весенним солнышком.
Синоптики же, напротив, говорят, что радоваться пока рано. В Краснодарском крае ожидается резкое ухудшение погоды и даже заморозки, которые затронут и Абхазию.
С завтрашнего дня обещают дожди, туман и даже мокрый снег в предгорьях. Но все это – завтра. А сегодня – весна.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Впервые за долгие месяцы в Абхазии выдался по-настоящему теплый день.

Впервые за долгие месяцы в Абхазии выдался по-настоящему теплый день. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Впервые за долгие месяцы в Абхазии выдался по-настоящему теплый день.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Все жители Сухума, и большие, и маленькие, отправились гулять.

Все жители Сухума, и большие, и маленькие, отправились гулять. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Все жители Сухума, и большие, и маленькие, отправились гулять.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Даже вчерашний дождик не помешает поваляться на пригретой солнышком траве.

Даже вчерашний дождик не помешает поваляться на пригретой солнышком траве. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Даже вчерашний дождик не помешает поваляться на пригретой солнышком траве.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А проводить время со старыми товарищами в хорошую погоду всегда приятнее.

А проводить время со старыми товарищами в хорошую погоду всегда приятнее. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

А проводить время со старыми товарищами в хорошую погоду всегда приятнее.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Жители Абхазии, как и все южане, зависимы от солнца.

Жители Абхазии, как и все южане, зависимы от солнца. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Жители Абхазии, как и все южане, зависимы от солнца.

© Sputnik / Томас Тхайцук

И упустить "почти летний" денек перед неделей дождей они никак не могут.

И упустить &quot;почти летний&quot; денек перед неделей дождей они никак не могут. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

И упустить "почти летний" денек перед неделей дождей они никак не могут.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Говорят, что обычно погода выравнивается после Пасхи.

Говорят, что обычно погода выравнивается после Пасхи. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Говорят, что обычно погода выравнивается после Пасхи.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Но весна уже витает в воздухе, ее ощущают и животные...

Но весна уже витает в воздухе, ее ощущают и животные... - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Но весна уже витает в воздухе, ее ощущают и животные...

© Sputnik / Томас Тхайцук

...и растения.

...и растения. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

...и растения.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Город уже заполнился яркими красками.

Город уже заполнился яркими красками. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Город уже заполнился яркими красками.

© Sputnik / Томас Тхайцук

И они придают жителям Абхазии новые силы...

И они придают жителям Абхазии новые силы... - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

И они придают жителям Абхазии новые силы...

© Sputnik / Томас Тхайцук

..чтобы наконец дождаться лета.

..чтобы наконец дождаться лета. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

..чтобы наконец дождаться лета.

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