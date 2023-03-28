https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/put-maksima-vizity-gorkogo-v-abkhaziyu-1044880001.html

Путь Максима: визиты Горького в Абхазию

Путь Максима: визиты Горького в Абхазию

Советский писатель, прозаик и драматург Максим Горький родился 28 марта 1868 года. 28.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-28T17:22+0300

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абхазия

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О том, что связывало "буревестника революции" с Абхазией, читайте в материале Sputnik.SputnikАбхазию Максим Горький посетил четыре раза. Первые три – задолго до революции – в 1892, 1900 и 1903 годах.О последующих двух посещениях Абхазии Горьким мало что сохранилось. Но хорошо запомнился в республике последний его приезд в 1929 году."Максим Горький после долгого перерыва вернулся в Россию в 1928 году, и ему захотелось поездить по Советскому Союзу, в особенности хотел побывать в тех местах, где бывал раньше", – сказал современный классик Мушни Ласуриа.Визит в Абхазию известного русского писателя Максима Горького стал большим событием, отмечает он. По словам Ласуриа, Максиму Горькому был устроен прием на высоком уровне.В сентябре 1929 года писатель прибыл в Сочи, откуда в сопровождении председателя Совнаркома республики Нестора Лакоба направился в Абхазию, рассказывает в своей книге "Русские писатели в Абхазии" Вианор Пачулия.Он описал встречу Горького с Нестором Лакоба и деятелями абхазской культуры и привел разговор писателя с композитором Константином Ковачем, у которого Горький с большим интересом расспрашивал о его деятельности в Абхазии."Затем он спросил: "Сами то вы хоть немного поете эти песни?" — "Мне приходится усваивать песни основательно, — ответил ему композитор, — прямо с голоса исполнителя, иначе мне было бы очень трудно что-либо правильно записать, ведь у меня нет фонографа". — "Отсутствие фонографа — это не такая беда, — заметил Горький, — в том случае, если вы сами поете абхазские песни. Сами исполняя их, вы лучше усваиваете характер песни и дух народа, вложенный в содержание этих напевов", — рассказывается в книге "Русские писатели в Абхазии".Путешествие по республикеВ Гагре Горький беседовал с отдыхающими и общественностью города, по пути в Сухум он осмотрел совхоз в Новом Афоне, 7 сентября в сопровождении председателя ЦИК Абхазии, а также известного абхазского писателя Самсона Чанба и редактора газеты "Апсны Капш" Мушни Хашба он прибыл в столицу республики.В райцентре Очамчыры его пригласил на обед председатель местного исполкома, известный в прошлом революционер Дмитрий Габуния, который снимал комнаты в доме Иллариона Кантария."За столом было много народа, и Очамчырский хор под руководством Платона Панцулая исполнял абхазские и грузинские застольные песни "Шардаамта" и "Мравалжамиери", а также абхазские героические, трудовые и обрядовые песни. Была исполнена также русская песня "Где бы я ни скитался", — отметил Пачулия.Приезд русского писателя пришелся на время становления абхазской литературы, было много молодых писателей и поэтов, которые с особым интересом восприняли визит Максима Горького."Для них приезд Горького стал незабываемым событием. После своего визита в Абхазию Горький написал "Письмо молодым абхазским писателям", — сказал поэт Мушни Ласуриа.Максим Горький напутствовал своих абхазских коллег собирать и изучать местный фольклор, отмечая, что это великое духовное наследие народа, отметил поэт.Визит Максима Горького в Абхазию продлился до 8 сентября. Он стал последним посещением Абхазии в жизни советского писателя.Впоследствии писатель признавался, что любил Абхазию с юношеских лет и всегда следил за творческим ростом абхазских писателей. Через несколько лет после своего последнего визита он прислал письмо творческим работникам страны, в котором призывал заняться изучением абхазской народной устной поэзии."Собирайте и записывайте абхазские песни, сказки, легенды, описывайте древние обряды… Это много даст не только вам персонально, но и познакомит многих людей с прошлым Абхазии", — писал Горький в 1933 году.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/sovetskiy-pisatel-fedin-ob-abkhazii-pastila-lyudi-tam---karamel-1044292907.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220718/Razgovory-tolko-o-more-Evgeniy-Evtushenko-i-Abkhaziya-1027950832.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210712/Po-sledam-Babelya-dva-vizita-v-Abkhaziyu---1027892146.html

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