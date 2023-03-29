https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/anua-o-smyagchenii-nakazaniya-za-upotreblenie-kannabisa-ne-nuzhno-rastsenivat-kak-pooschrenie--1044882344.html

Ануа о смягчении наказания за употребление каннабиса: не нужно расценивать как поощрение

Ануа о смягчении наказания за употребление каннабиса: не нужно расценивать как поощрение

Изменения в КОАП, касающиеся употребления каннабиса, в интервью радио Sputnik прокомментировала главный нарколог республики Ирма Ануа. 29.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-29T10:42+0300

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Ануа о послаблении наказания за употребление каннабиса Ануа о послаблении наказания за употребление каннабиса

Парламент Абхазии одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым за употребление каннабиса без назначения врача теперь грозит административный арест на трое суток. При повторном нарушении в течение года – административный арест на десять суток. Решение депутатов прокомментировала главный нарколог Абхазии Ирма Ануа.Она напомнила, что врачи на территории Абхазии и России не назначают каннабиоиды в лечебных целях."Но не нужно расценивать послабление как поощрение. Вызывает смущение то, что каннабиоиды долго выводятся из организма. И если человек был задержан на четверо суток, то на пятые, шестые сутки у него еще будет показывать "наличие каннабиса - ред.). Чтобы не получилось, что он за одно и то же нарушение дважды был наказан", – сказала Ануа. Подробности слушайте в аудиофайле.

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