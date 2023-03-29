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Хазин: страны Европы будут просить Россию снова прийти и навести у них порядок

Хазин: страны Европы будут просить Россию снова прийти и навести у них порядок

Известный российский экономист, аналитик, публицист Михаил Хазин прокомментировал политику Запада в отношении конфликта на Украине. 29.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-29T14:13+0300

2023-03-29T14:13+0300

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Хазин: страны Европы будут просить Россию снова прийти и навести у них порядок Хазин: страны Европы будут просить Россию снова прийти и навести у них порядок

Стремительное скатывание Франции, Германии и целого ряда стран Европы в состояние турбулентности свидетельствует о том, что разрастание цепи конфликтов неизбежно. И приведут эти конфликты к крупнейшему перекраиванию зон геополитического влияния, и, следовательно, образованию новых финансовых макрорегионов, отметил Хазин."Поджигают же не только Францию и Германию, поджигают же еще и наш южный периметр – Грузию, Армению, Азербайджан, Казахстан. И соответственно, может, и устроят поджог. С точки зрения стратегической для нас это, может, и хорошо. Когда будет хаос и не останется сильных региональных игроков, можно будет действительно линией фронтира идти и брать ситуацию под контроль – мелких боевиков истреблять или выдавливать, а народ радостно встретит мир, собственно, как это было сделано в Средней Азии в конце гражданской войны", – сказал Хазин.По его мнению, главное для России сейчас – "не влезать в разборки, чтобы нас потом не обвиняли, что мы что-то оккупировали или еще чего-то"."Взять ту же Прибалтику. Вот когда там будут бегать банды, которые друг у друга отбирать еду, ну а люди соответственно будут голодать, вот тогда они будут нас просить, чтобы мы снова пришли и навели порядок, а мы посмотрим – согласимся мы на это или не согласимся, потому что от них одни сплошные неприятности", – сказал эксперт.

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