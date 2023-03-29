https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/presechena-popytka-perevozki-geroina-iz-abkhazii-v-rossiyu-1044939548.html

Пресечена попытка перевозки героина из Абхазии в Россию

Пресечена попытка перевозки героина из Абхазии в Россию

СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Абхазские таможенники совместно с милиционерами пресекли попытку вывезти наркотики из Абхазии в Россию. 29.03.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

наркотики

таможня

мвд абхазии

абхазия

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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Абхазские таможенники совместно с милиционерами пресекли попытку вывезти наркотики из Абхазии в Россию.Возбуждено уголовное дело.

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наркотики, таможня, мвд абхазии, абхазия