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Пресечена попытка перевозки героина из Абхазии в Россию
Пресечена попытка перевозки героина из Абхазии в Россию
СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Абхазские таможенники совместно с милиционерами пресекли попытку вывезти наркотики из Абхазии в Россию. 29.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-29T20:19+0300
2023-03-29T20:19+0300
2023-03-29T20:19+0300
в абхазии
наркотики
таможня
мвд абхазии
абхазия
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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Абхазские таможенники совместно с милиционерами пресекли попытку вывезти наркотики из Абхазии в Россию.Возбуждено уголовное дело.
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наркотики, таможня, мвд абхазии, абхазия
наркотики, таможня, мвд абхазии, абхазия
Пресечена попытка перевозки героина из Абхазии в Россию
СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Абхазские таможенники совместно с милиционерами пресекли попытку вывезти наркотики из Абхазии в Россию.
На таможенном посту "Псоу" остановили машину, в бардачке обнаружили сверток с героином весом 0,617 грамм и 40 таблеток препарата Нейрантина, действующее вещество - габалентин.
Возбуждено уголовное дело.