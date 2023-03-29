https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/sovfed-ratifitsiroval-protokol-mezhdu-rossiey-i-abkhaziey-o-vozvrate-pensiy-umershikh-1044942014.html

Совфед ратифицировал протокол между Россией и Абхазией о возврате пенсий умерших

Совфед ратифицировал протокол между Россией и Абхазией о возврате пенсий умерших

Вносятся изменения в соглашение от 14 апреля 2015 года между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно... 29.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-29T21:03+0300

2023-03-29T21:03+0300

2023-03-29T21:03+0300

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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Совфед ратифицировал протокол между Россией и Абхазией о возврате абхазской стороной сумм пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти.Кроме того, изменения направлены на закрепление конфиденциальности информации, которой обмениваются страны, а также на беспрепятственное перемещение через границу грузов, необходимых для выполнения РФ обязательств по соглашению, предусматривается освобождение российской стороны от пошлин, налогов и сборов при выполнении своих функций в период нахождения работников в Абхазии при организации приема граждан и документов от них в целях установления и выплаты пенсии.

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