https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/sovfed-ratifitsiroval-protokol-mezhdu-rossiey-i-abkhaziey-o-vozvrate-pensiy-umershikh-1044942014.html
Совфед ратифицировал протокол между Россией и Абхазией о возврате пенсий умерших
Совфед ратифицировал протокол между Россией и Абхазией о возврате пенсий умерших
Вносятся изменения в соглашение от 14 апреля 2015 года между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно... 29.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-29T21:03+0300
2023-03-29T21:03+0300
2023-03-29T21:03+0300
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СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Совфед ратифицировал протокол между Россией и Абхазией о возврате абхазской стороной сумм пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти.Кроме того, изменения направлены на закрепление конфиденциальности информации, которой обмениваются страны, а также на беспрепятственное перемещение через границу грузов, необходимых для выполнения РФ обязательств по соглашению, предусматривается освобождение российской стороны от пошлин, налогов и сборов при выполнении своих функций в период нахождения работников в Абхазии при организации приема граждан и документов от них в целях установления и выплаты пенсии.
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пенсии, абхазия, россия, общество
пенсии, абхазия, россия, общество
Совфед ратифицировал протокол между Россией и Абхазией о возврате пенсий умерших
Вносятся изменения в соглашение от 14 апреля 2015 года между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о пенсионном обеспечении граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии.
СУХУМ, 29 мар - Sputnik. Совфед ратифицировал протокол между Россией и Абхазией о возврате абхазской стороной сумм пенсий и доплат к ним, излишне полученных родственниками умерших пенсионеров ввиду несвоевременности извещения о факте их смерти.
Как указывается в пояснительной записке, объем излишне полученных сумм пенсий и доплат к ним за период с 2015 года по 30 июня 2022 года составил более 24,3 миллиона рублей (свыше 19,6 миллиона излишних сумм пенсий и более 4,7 миллиона доплат).
Кроме того, изменения направлены на закрепление конфиденциальности информации, которой обмениваются страны, а также на беспрепятственное перемещение через границу грузов, необходимых для выполнения РФ обязательств по соглашению, предусматривается освобождение российской стороны от пошлин, налогов и сборов при выполнении своих функций в период нахождения работников в Абхазии при организации приема граждан и документов от них в целях установления и выплаты пенсии.