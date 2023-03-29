https://sputnik-abkhazia.ru/20230329/turbaza-logua-o-sportivnom-turizme-v-abkhazii--1044892903.html
Турбаза: Логуа о спортивном туризме в Абхазии
Турбаза: Логуа о спортивном туризме в Абхазии
О возможностях Абхазии для развития спортивного туризма в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказала коммерческий директор гостиницы Астанда Логуа. 29.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-29T18:24+0300
2023-03-29T18:24+0300
2023-03-29T18:24+0300
радио
подкасты
абхазия
турбаза
отдых
спорт
отдых в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/1c/1044892185_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f3c6244ba6d8eeb0db1d18a3700fc783.jpg
Тубаза: Логуа о спортивном туризме в Абхазии
Тубаза: Логуа о спортивном туризме в Абхазии
Как отметила Логуа, спортивный туризм в последнее время набирает обороты. "Это может быть связано с последними событиями. Например, футбол. У нас много заявок от тех, кто собирается приехать на тренировочные сборы. В настоящее время это пользуется большей популярностью в связи с тем, что раньше все это проводилось в Крыму. Сейчас, в связи с событиями в мире, Крым не рассматривается, люди стараются поменять локацию, и Абхазию рассматривают как новую дестинацию", – отметила Логуа. Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/1c/1044892185_117:0:1246:847_1920x0_80_0_0_a183dcd1c5ed9a1d1fc290bd6744e1e0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, турбаза, отдых, спорт, отдых в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, турбаза, отдых, спорт, отдых в абхазии, аудио
Турбаза: Логуа о спортивном туризме в Абхазии
О возможностях Абхазии для развития спортивного туризма в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказала коммерческий директор гостиницы Астанда Логуа.
Как отметила Логуа, спортивный туризм в последнее время набирает обороты.
"Это может быть связано с последними событиями. Например, футбол. У нас много заявок от тех, кто собирается приехать на тренировочные сборы. В настоящее время это пользуется большей популярностью в связи с тем, что раньше все это проводилось в Крыму. Сейчас, в связи с событиями в мире, Крым не рассматривается, люди стараются поменять локацию, и Абхазию рассматривают как новую дестинацию", – отметила Логуа.
Подробности слушайте в аудиофайле.