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Турбаза: Логуа о спортивном туризме в Абхазии

Турбаза: Логуа о спортивном туризме в Абхазии

О возможностях Абхазии для развития спортивного туризма в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказала коммерческий директор гостиницы Астанда Логуа. 29.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-29T18:24+0300

2023-03-29T18:24+0300

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Тубаза: Логуа о спортивном туризме в Абхазии Тубаза: Логуа о спортивном туризме в Абхазии

Как отметила Логуа, спортивный туризм в последнее время набирает обороты. "Это может быть связано с последними событиями. Например, футбол. У нас много заявок от тех, кто собирается приехать на тренировочные сборы. В настоящее время это пользуется большей популярностью в связи с тем, что раньше все это проводилось в Крыму. Сейчас, в связи с событиями в мире, Крым не рассматривается, люди стараются поменять локацию, и Абхазию рассматривают как новую дестинацию", – отметила Логуа. Подробности слушайте в аудиофайле.

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