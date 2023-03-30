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https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/analog-tekhnologii-imax-razrabotali-v-rossii-1044950343.html
Аналог технологии IMAX разработали в России
Аналог технологии IMAX разработали в России
Первым фильмом, который покажут в этом формате, станет "Вызов", часть которого снимали в космосе. 30.03.2023, Sputnik Абхазия
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кино
кинотеатры
санкции
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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Аналог технологии IMAX разработан кинопрокатчиком "Централ партнершип", его назвали "Космакс", сообщают "Ведомости" со ссылкой на гендиректора компании Вадима Верещагина.По оценкам Верещагина, затраты на создание "Космакс" составили примерно пять миллионов рублей. Фильмы в таком формате требует качественного цифрового проектора и звукового оборудования. Кроме того, фильм должен быть отснят в высоком разрешении, с определенным кадрированием. "Космакс" сможет поддерживать любой открытый формат. Но максимальное качество будет достигаться только при показе картинки, снятой в этом формате", – отметил менеджер.IMAX прекратила работу в России с июня 2022 года. По данным "Невафильм Research", в 2021 году в стране было 50 залов с этой технологией, 29 из которых входили в сеть "Синема Парк" и "Формула кино".
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россия, кино, кинотеатры, санкции
россия, кино, кинотеатры, санкции

Аналог технологии IMAX разработали в России

11:10 30.03.2023 (обновлено: 12:51 30.03.2023)
CC0 / / Кинотеатр
Кинотеатр - Sputnik Абхазия, 1920, 30.03.2023
CC0 / /
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Первым фильмом, который покажут в этом формате, станет "Вызов", часть которого снимали в космосе.
СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Аналог технологии IMAX разработан кинопрокатчиком "Централ партнершип", его назвали "Космакс", сообщают "Ведомости" со ссылкой на гендиректора компании Вадима Верещагина.
"Технология совмещает в себе максимально четкое и насыщенное изображение, а также глубокий и детализированный звук. Сейчас "Космакс" проходит процедуру получения патента...", — пишет издание.
По оценкам Верещагина, затраты на создание "Космакс" составили примерно пять миллионов рублей. Фильмы в таком формате требует качественного цифрового проектора и звукового оборудования.
Кроме того, фильм должен быть отснят в высоком разрешении, с определенным кадрированием.
"Космакс" сможет поддерживать любой открытый формат. Но максимальное качество будет достигаться только при показе картинки, снятой в этом формате", – отметил менеджер.
IMAX прекратила работу в России с июня 2022 года. По данным "Невафильм Research", в 2021 году в стране было 50 залов с этой технологией, 29 из которых входили в сеть "Синема Парк" и "Формула кино".
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