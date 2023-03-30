https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/analog-tekhnologii-imax-razrabotali-v-rossii-1044950343.html

Аналог технологии IMAX разработали в России

Аналог технологии IMAX разработали в России

Первым фильмом, который покажут в этом формате, станет "Вызов", часть которого снимали в космосе. 30.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 30 мар - Sputnik. Аналог технологии IMAX разработан кинопрокатчиком "Централ партнершип", его назвали "Космакс", сообщают "Ведомости" со ссылкой на гендиректора компании Вадима Верещагина.По оценкам Верещагина, затраты на создание "Космакс" составили примерно пять миллионов рублей. Фильмы в таком формате требует качественного цифрового проектора и звукового оборудования. Кроме того, фильм должен быть отснят в высоком разрешении, с определенным кадрированием. "Космакс" сможет поддерживать любой открытый формат. Но максимальное качество будет достигаться только при показе картинки, снятой в этом формате", – отметил менеджер.IMAX прекратила работу в России с июня 2022 года. По данным "Невафильм Research", в 2021 году в стране было 50 залов с этой технологией, 29 из которых входили в сеть "Синема Парк" и "Формула кино".

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россия, кино, кинотеатры, санкции