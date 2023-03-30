https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/areshev-o-vozmozhnosti-dosrochnykh-vyborov-v-parlament-gruzii-diskussii-budut-prodolzhatsya-1044947989.html

Арешев о возможности досрочных выборов в Парламент Грузии: дискуссии будут продолжаться

Арешев о возможности досрочных выборов в Парламент Грузии: дискуссии будут продолжаться

Грузинские радикальные силы будут пытаться выводить своих сторонников на улицу, а в случае провала этих акций будут задумываться о более мирных формах... 30.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-30T15:10+0300

2023-03-30T15:10+0300

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Арешев о вероятности досрочных парламентских выборах в Грузии Арешев о вероятности досрочных парламентских выборах в Грузии

В оппозиции Грузии продолжаются споры о том, стоит ли требовать проведения внеочередных парламентских выборов. Как рассказал политолог Андрей Арешев в эфире радио Sputnik, дискуссии на эту тему будут продолжаться в связи с тем, что парламентские шансы у радикальных прозападных группировок многими грузинскими наблюдателями оцениваются как весьма незначительные.Арешев отметил, что так или иначе грузинские радикальные силы будут пытаться выводить своих сторонников на улицу, а в случае провала этих акций будут задумываться о более мирных формах политического противоборства.

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