https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/areshev-o-vozmozhnosti-dosrochnykh-vyborov-v-parlament-gruzii-diskussii-budut-prodolzhatsya-1044947989.html
Арешев о возможности досрочных выборов в Парламент Грузии: дискуссии будут продолжаться
Арешев о возможности досрочных выборов в Парламент Грузии: дискуссии будут продолжаться
Грузинские радикальные силы будут пытаться выводить своих сторонников на улицу, а в случае провала этих акций будут задумываться о более мирных формах... 30.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-30T15:10+0300
2023-03-30T15:10+0300
2023-03-30T15:29+0300
радио
подкасты
политика
грузия
протесты
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/1e/1044959565_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d729f55f2e2f738b705a2984d53a2d88.jpg
Арешев о вероятности досрочных парламентских выборах в Грузии
Арешев о вероятности досрочных парламентских выборах в Грузии
В оппозиции Грузии продолжаются споры о том, стоит ли требовать проведения внеочередных парламентских выборов. Как рассказал политолог Андрей Арешев в эфире радио Sputnik, дискуссии на эту тему будут продолжаться в связи с тем, что парламентские шансы у радикальных прозападных группировок многими грузинскими наблюдателями оцениваются как весьма незначительные.Арешев отметил, что так или иначе грузинские радикальные силы будут пытаться выводить своих сторонников на улицу, а в случае провала этих акций будут задумываться о более мирных формах политического противоборства.
грузия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/1e/1044959565_49:0:2778:2047_1920x0_80_0_0_098fb92225cf4446e35a511e2e13001f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, политика, грузия, протесты, парламент, аудио
подкасты, политика, грузия, протесты, парламент, аудио
Арешев о возможности досрочных выборов в Парламент Грузии: дискуссии будут продолжаться
15:10 30.03.2023 (обновлено: 15:29 30.03.2023)
Грузинские радикальные силы будут пытаться выводить своих сторонников на улицу, а в случае провала этих акций будут задумываться о более мирных формах политического противоборства, считает политолог Андрей Арешев.
В оппозиции Грузии продолжаются споры о том, стоит ли требовать проведения внеочередных парламентских выборов. Как рассказал политолог Андрей Арешев в эфире радио Sputnik
, дискуссии на эту тему будут продолжаться в связи с тем, что парламентские шансы у радикальных прозападных группировок многими грузинскими наблюдателями оцениваются как весьма незначительные.
"Слишком велик негативный шлейф различного рода скандалов и прямой связи с западными посольствами. Декларативно-популистский характер действий, в том числе и радикализм в ходе недавних протестных акций, напомнил многим гражданам Грузии о мрачных временах войны на проспекте Руставели и всего того, что тогда творилось в Грузии. Понимая образ действий и образ мышления этих радикалов, совершенно очевидно, что их поддержка, в том числе на легитимных выборах, была бы весьма незначительной. Поэтому мы наблюдаем такие метания и даже частичный возврат в парламент", – рассказал политолог.
Арешев отметил, что так или иначе грузинские радикальные силы будут пытаться выводить своих сторонников на улицу, а в случае провала этих акций будут задумываться о более мирных формах политического противоборства.