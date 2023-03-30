https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/aslandziya-rasskazal-kak-rabotaet-nalogovaya-sluzhba-abkhazii-1044953700.html

Асландзия рассказал, как работает налоговая служба Абхазии

Асландзия рассказал, как работает налоговая служба Абхазии

В эфире радио Sputnik глава управления по работе с задолженностями Министерства по налогам и сборам Абхазии Алан Асландзия рассказал о том, как выполняется... 30.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-30T13:15+0300

2023-03-30T13:15+0300

2023-03-30T13:25+0300

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В 2022 году собственные доходы республиканского бюджета увеличились. Они составили 4,9 млрд руб. Один из главных источников – Министерство по налогам и сборам – 53,4%.Как отметил глава управления по работе с задолженностями Министерства по налогам и сборам Абхазии Алан Асландзия, немаловажным фактором послужило повышение цен на все продовольственные и непродовольственные товары, что напрямую сказывается на НДС."Основная доля по увеличению плана поступлений по налоговым платежам как раз приходится на поступления от данного вида налога. Образно говоря, какие-то товары раньше стоили дешевле, чем сегодня. НДС был привязан к выручке, полученной от реализации этих товаров. На сегодняшний день все увеличилось в цене, естественно и выручка у предпринимателей увеличилась. НДС напрямую как раз зависит от величины выручки", – пояснил Асландзия.Среди прочих факторов он также назвал улучшение администрирования в самом МНС, за счет чего в Гагре и Сухуме были выявлены люди, которые осуществляли предпринимательскую деятельность без разрешительных документов. Усилили и работу по взысканию задолженностей.На сегодняшний день Министерство по налогам и сборам перевыполняет план налоговых поступлений на 2023 год на 27 %. Лидерами по поступлениям стали Гагрский, Сухумский и Гудаутский районы. Перевыполнение происходит за счет не только туризма, но и строительства, и торговли.Но есть и районы, которые не оправдали ожидания. В Очамчырском районе, по словам Асландзия, пока самые низкие показатели по налоговым поступлениям. Из-за плохой путины в этом году не заработал рыбоперерабатывающий завод. А это самый крупный налогоплательщик в районе.Подробнее о выполнении бюджета, задолженностях и недоимках, смотрите в нашем видео.

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